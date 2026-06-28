“Momentos con los que soñábamos”: el posteo de la pareja de Marcos Senesi que emocionó a todos

El debut de Marcos Senesi con la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo un acompañamiento especial desde las tribunas. Kelci-Rose Bowers, su pareja y también futbolista, siguió de cerca el triunfo por 3 a 1 ante Jordania y compartió en redes sociales distintos mensajes para celebrar la primera participación del defensor concordiense en una Copa del Mundo.

La jugadora del Bournemouth había acompañado al central durante los primeros partidos del seleccionado en el torneo y volvió a estar presente en Dallas, donde se confirmó la titularidad de Senesi. Antes del inicio del encuentro, publicó una imagen desde el estadio y expresó que estaba “muy orgullosa” por la oportunidad del futbolista entrerriano.

Durante el partido, Bowers también difundió videos del himno y de algunos momentos de la actuación del zaguero. Después del triunfo argentino, sus publicaciones se multiplicaron con referencias al recorrido que ambos atravesaron hasta llegar al debut mundialista de Marcos Senesi.

Los mensajes tras el estreno mundialista

“Momentos con los que soñábamos”, “Los sueños sí que se hacen realidad” y “Eres increíble” fueron algunas de las frases que la futbolista inglesa le dedicó al defensor en sus historias de Instagram. Los mensajes acompañaron imágenes y videos de la jornada en la que el jugador sumó sus primeros minutos en la competencia.

Senesi fue titular en la victoria frente a Jordania y tuvo una intervención clave en ataque. Dentro del área rival recibió un golpe en el rostro que derivó en un penal para Argentina, luego convertido por Lautaro Martínez para marcar el segundo gol del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Bowers también se refirió a esa jugada con una publicación en tono afectuoso, en la que bromeó sobre el impacto sufrido por su pareja. Tras el partido, el propio Marcos Senesi llevó tranquilidad al afirmar que su boca estaba bien y que evaluaría su recuperación durante los días siguientes.

Una relación que nació en Bournemouth

La historia entre Senesi y Bowers comenzó en Inglaterra, mientras ambos formaban parte del Bournemouth. El primer acercamiento se produjo durante una campaña institucional vinculada a camisetas inspiradas en la década de 1990, cuando coincidieron en actividades del club.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y fue confirmada públicamente en junio de 2024, durante un viaje a Cerdeña. Desde entonces, la futbolista acompañó varias etapas de la carrera del defensor, incluida la convocatoria de urgencia para integrar la lista argentina en el Mundial tras la lesión de Leonardo Balerdi.

Bowers tuvo pasos por selecciones juveniles de Inglaterra, se formó en la academia del Chelsea y también jugó en Estados Unidos y Portsmouth antes de llegar al Bournemouth. Para Marcos Senesi, nacido en Concordia y con recorrido en San Lorenzo, Feyenoord y el fútbol inglés, el estreno ante Jordania significó la concreción de un objetivo que ahora compartió con su entorno más cercano.