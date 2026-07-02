Confirmaron los importes de julio para quienes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar, cuyo nombre oficial es Prestación Alimentar, mantendrá durante julio los valores establecidos por el Ministerio de Capital Humano según la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio. El monto se deposita de forma automática junto con la asignación que percibe cada titular y no requiere una inscripción adicional.

Para las familias con un hijo, la Tarjeta Alimentar será de $72.250. Los hogares con dos hijos recibirán $113.299, mientras que quienes tengan tres hijos o más percibirán $149.425. Los mismos importes alcanzan a determinados casos de titulares de la Asignación por Embarazo y a familias con hijos con discapacidad, de acuerdo con las categorías previstas en la resolución vigente.

El beneficio no se actualiza por la fórmula de movilidad que rige para la AUH y otras asignaciones. Los valores que se acreditarán este mes surgen de la Resolución 161/2026, publicada en mayo, que dispuso un incremento del 38% y fijó los montos actuales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar corresponde a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive; personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo; titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad; y madres de siete o más hijos que reciben una Pensión No Contributiva.

También pueden quedar alcanzados trabajadores temporarios, rurales y de temporada comprendidos en los regímenes especiales, siempre que cumplan los límites de ingresos establecidos para el acceso a las asignaciones familiares.

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que se cobra la prestación principal. Por eso, los titulares no deben hacer un trámite específico para recibir la Tarjeta Alimentar, aunque sí deben mantener actualizados sus datos personales, familiares y de contacto en Mi ANSES.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

La fecha exacta de pago depende de la terminación del DNI y puede consultarse en el calendario de ANSES.

Quienes necesiten verificar el detalle de la liquidación, el medio de cobro o el monto acreditado pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y no permite adquirir bebidas alcohólicas. El dinero se deposita mensualmente como complemento del ingreso familiar, sin la necesidad de contar con una tarjeta física diferenciada.