Allanaron una financiera y viviendas por una causa de presunta usura y amenazas

Una financiera y dos viviendas fueron allanadas este miércoles al mediodía en la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por una presunta maniobra de usura y amenazas. Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, por orden del juez Edwin Ives Bastián.

La causa se inició tras la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber solicitado un préstamo de dinero. Según expuso, los intereses del crédito se incrementaron de manera desproporcionada y, al incumplir con los pagos, comenzó a recibir amenazas.

En el marco de la investigación, los efectivos concretaron tres allanamientos de manera simultánea en inmuebles ubicados en inmediaciones de las calles Dr. Del Cerro y Villaguay.

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos arrojaron resultados positivos. Durante las requisas, los investigadores secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Concordia.

Además del vehículo, el personal policial incautó distintos elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Los objetos secuestrados serán sometidos a las correspondientes pericias, con el objetivo de reunir pruebas que permitan avanzar en la investigación por los presuntos delitos de usura y amenazas. Hasta el momento, no se informaron medidas procesales respecto de personas vinculadas a la causa.