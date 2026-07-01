Siete detenidos y más de 860 dosis de cocaína secuestradas en Paraná

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizó un allanamiento en el barrio Lomas del Mirador II de la ciudad de Paraná, en el marco de un operativo contra el narcomenudeo.

Como resultado fueron detenidas siete personas y secuestraron 863 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, además de marihuana, dinero en efectivo y numerosos elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Operaciones, con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales, bajo las directivas de la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del fiscal Santiago Alfieri, y con autorización del Juzgado de Garantías Nº 7.

Según se informó, el allanamiento se concretó en una vivienda perteneciente a familiares de un sujeto que permanece con prisión preventiva en el marco de una causa por narcomenudeo. La pesquisa permitió reunir nuevos indicios sobre la continuidad de la actividad ilícita y la presunta participación de otras personas del entorno familiar.

Importante secuestro de droga y otros elementos

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 863 dosis de cocaína preparadas para la venta, además de un ladrillo y dos trozos compactos de marihuana, con un peso total de 1,790 kilogramos.

También incautaron 334.900 pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, dos notebooks, televisores, dispositivos de almacenamiento, una balanza de precisión, cámaras de seguridad, recortes utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Como resultado del procedimiento, siete personas fueron detenidas, mientras que otras dos quedaron correctamente identificadas y a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza indicaron que este operativo constituye la continuidad de una investigación iniciada tras los procedimientos realizados en marzo y mayo de este año, que ya habían permitido desarticular distintos puntos de venta de droga en el mismo barrio y detener a integrantes de la organización investigada.