Secuestraron $43 millones y dólares tras allanamientos en Buenos Aires por robos multimillonarios en Chajarí

Allanamientos por robos en Chajarí permitieron secuestrar más de $43 millones en efectivo, 2.000 dólares y teléfonos celulares durante un amplio operativo desarrollado este lunes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos forman parte de la investigación por dos millonarios robos ocurridos en comercios de la ciudad entrerriana bajo la modalidad de "boqueteros" o "saqueadores de cajas fuertes".

El despliegue fue llevado adelante por una comisión policial de la Jefatura Departamental Federación, con personal de la Comisaría Chajarí, en cumplimiento de órdenes libradas mediante exhorto por el Juzgado de Garantías de Chajarí.

Las medidas judiciales se enmarcan en dos causas por robos registrados entre 2024 y 2025, en los que los delincuentes actuaron durante la noche para ingresar a los locales comerciales y apoderarse de cajas fuertes con importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera.

El lugar que sufrió el robo.

Seis allanamientos en Buenos Aires

En el marco de la investigación por el robo cometido el 20 de enero de 2024 en el comercio Mosaico, los investigadores concretaron seis allanamientos en distintos domicilios de las localidades bonaerenses de El Pato (Berazategui), City Bell (La Plata), Castelar (Morón), Villa Zagala (San Andrés, partido de San Martín) e Ingeniero Budge (Lomas de Zamora).

Aquel hecho había sido cometido mediante un boquete realizado en el techo del local. Luego, los delincuentes utilizaron una autógena para abrir una caja fuerte y escapar con una importante suma de dinero en pesos, dólares y reales, que en ese momento fue estimada en más de 14 millones de pesos, según se informó tras el ilícito.

Durante los procedimientos, la Policía constató además que tres de los sospechosos investigados se encuentran actualmente alojados en distintas unidades penitenciarias por causas vinculadas a hechos delictivos de características similares.

Dinero secuestrado y otra investigación en marcha

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron más de 40 millones de pesos, 2.000 dólares estadounidenses y varios teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información de interés para la causa.

Paralelamente, los investigadores avanzan sobre otro resonante golpe ocurrido el 20 de julio de 2025 en una estación de servicio Axion de Chajarí.

En ese episodio, delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron dos cajas fuertes que contenían alrededor de 50 millones de pesos en efectivo, cheques valuados en aproximadamente 800 millones de pesos y una importante cantidad de moneda extranjera.

Un allanamiento en CABA sin resultados positivos

En el marco de esa segunda investigación también se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Estados Unidos al 3295, en el barrio porteño de San Cristóbal, donde residiría o frecuentaría uno de los sospechosos.

Sin embargo, según informó la Policía, el procedimiento realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrojó resultado negativo y no permitió hallar elementos vinculados con el hecho investigado.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia entrerriana, mientras los investigadores analizan el material secuestrado durante los operativos para determinar el grado de participación de los sospechosos y avanzar en el esclarecimiento de ambos robos, considerados entre los más importantes registrados en Chajarí durante los últimos años.