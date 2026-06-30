Retiros voluntarios en Parques Nacionales: cómo funciona el régimen y quiénes pueden acceder

La implementación de los retiros voluntarios en Parques Nacionales marcó un nuevo paso en el proceso de reorganización de la Administración de Parques Nacionales. El Directorio del organismo aprobó oficialmente un régimen destinado a los agentes que decidan desvincularse de manera voluntaria, con el objetivo de optimizar la estructura interna y planificar el desarrollo institucional "de manera estratégica y sostenible", según señalaron desde la entidad.

La iniciativa está dirigida exclusivamente al personal de planta permanente que cuente con estabilidad laboral y reúna determinadas condiciones de antigüedad y situación previsional. Desde el organismo explicaron que el sistema respeta el carácter voluntario de la decisión de cada trabajador y busca ordenar la estructura administrativa sin afectar el funcionamiento esencial de las áreas protegidas.

Foto: Archivo Elonce.

La resolución establece un marco normativo que regula tanto las condiciones de acceso como los beneficios económicos y el procedimiento administrativo que deberán seguir quienes deseen adherirse. De esta manera, el programa busca ofrecer previsibilidad tanto para los empleados como para la administración pública.

Quiénes podrán acceder al beneficio

El régimen de retiros voluntarios en Parques Nacionales estará disponible únicamente para los agentes que posean estabilidad laboral y acrediten al menos dos años de antigüedad dentro de la Administración de Parques Nacionales.

Además de ese requisito, cada solicitud será evaluada en función de criterios vinculados con la edad del trabajador y su situación previsional. La intención es que el proceso se desarrolle bajo parámetros objetivos y compatibles con las necesidades operativas del organismo.

Uno de los aspectos centrales del programa será el otorgamiento de una gratificación extraordinaria por egreso. El monto se calculará de manera proporcional a la trayectoria laboral del agente y tomará como base la remuneración habitual que percibe al momento de la desvinculación.

Cómo será el pago y cuáles son las restricciones

El incentivo económico previsto por el régimen contempla porcentajes diferenciados de acuerdo con la franja etaria del trabajador. Asimismo, la compensación será abonada en distintos tramos, un esquema que busca facilitar la planificación financiera tanto del Estado como del beneficiario.

La resolución también fija consecuencias administrativas para quienes acepten el retiro voluntario. La baja implicará la eliminación definitiva del cargo ocupado y establecerá una restricción para volver a desempeñarse dentro del Sector Público Nacional.

Foto: Archivo Elonce.

En ese sentido, los agentes que adhieran al régimen no podrán reingresar al Estado nacional durante un período de cinco años, una condición que forma parte del proceso de reorganización impulsado por la Administración de Parques Nacionales.

Fechas de inscripción y evaluación de las solicitudes

El cronograma oficial establece que el período para presentar las solicitudes comenzará el 1 de julio de 2026 y permanecerá abierto hasta el 11 de agosto de 2026, inclusive.

Durante ese plazo, los interesados deberán remitir toda la documentación exclusivamente a través de los canales digitales e institucionales habilitados por el organismo.

Desde el área de Recursos Humanos aclararon que la presentación del formulario no implica la aprobación automática del beneficio. Cada pedido será sometido a un proceso de análisis que incluirá la evaluación de la Dirección General de Recursos Humanos, la intervención de las áreas técnicas correspondientes y, finalmente, la decisión del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, consignó Iprofesional.

Las autoridades remarcaron que la aprobación definitiva dependerá de que la desvinculación no afecte la prestación de los servicios esenciales ni el funcionamiento de los parques nacionales y áreas protegidas bajo la órbita del organismo.