Video: moto chocó contra un auto en zona de intenso tránsito de Concepción del Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
Moto chocó contra un auto en una transitada intersección de calles de Concepción del Uruguay. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y el motociclista debió ser asistido tras caer sobre el pavimento.
Moto chocó contra un auto durante la tarde de este martes en una transitada intersección de Concepción del Uruguay. El violento siniestro vial ocurrió en el Tránsito Pesado Arturo Frondizi y Millán, donde una cámara de seguridad registró el momento exacto de la colisión.
Según la información conocida, un Renault 12 intentaba cruzar lentamente el Tránsito Pesado en dirección oeste cuando fue impactado en uno de sus laterales por una motocicleta que circulaba por la arteria principal.
Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista salió despedido y cayó pesadamente sobre el pavimento, donde permaneció tendido hasta recibir asistencia.
El estado de salud del motociclista
Vecinos y personas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente para asistir al conductor de la moto mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.
El accidente ocurrió durante la tarde de este martes y, hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es el estado de salud del motociclista ni la gravedad de las lesiones sufridas.