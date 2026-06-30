 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Quedó registrado por una cámara

Video: moto chocó contra un auto en zona de intenso tránsito de Concepción del Uruguay

Moto chocó contra un auto en una transitada intersección de calles de Concepción del Uruguay. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y el motociclista debió ser asistido tras caer sobre el pavimento.

30 de Junio de 2026
Moto chocó contra un auto y el impacto quedó grabado.
Moto chocó contra un auto y el impacto quedó grabado. Foto: (La Pirámide).

REDACCIÓN ELONCE

Moto chocó contra un auto en una transitada intersección de calles de Concepción del Uruguay. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y el motociclista debió ser asistido tras caer sobre el pavimento.

Moto chocó contra un auto durante la tarde de este martes en una transitada intersección de Concepción del Uruguay. El violento siniestro vial ocurrió en el Tránsito Pesado Arturo Frondizi y Millán, donde una cámara de seguridad registró el momento exacto de la colisión.

 

Según la información conocida, un Renault 12 intentaba cruzar lentamente el Tránsito Pesado en dirección oeste cuando fue impactado en uno de sus laterales por una motocicleta que circulaba por la arteria principal.

 

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista salió despedido y cayó pesadamente sobre el pavimento, donde permaneció tendido hasta recibir asistencia.

 

El estado de salud del motociclista

 

Vecinos y personas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente para asistir al conductor de la moto mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

(La Pir&aacute;mide).
(La Pirámide).

 

El accidente ocurrió durante la tarde de este martes y, hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es el estado de salud del motociclista ni la gravedad de las lesiones sufridas.

 

Temas:

Choque Auto moto Concepción del Uruguay siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso