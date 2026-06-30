Mujer tomó un crédito con datos de un hombre y compró una moto y electrodomésticos

REDACCIÓN ELONCE
Mujer tomó un crédito con datos de un hombre tras obtener su información personal mediante un engaño en La Paz. La Policía realizó un allanamiento, secuestró una moto, electrodomésticos y documentación vinculada a la investigación.
Estafa: mujer tomó un crédito con datos de un hombre es el hecho que investiga la Justicia en la ciudad de La Paz, luego de la denuncia presentada por un vecino de 63 años, quien aseguró haber sido víctima de una maniobra fraudulenta mediante la utilización de su información personal para gestionar un préstamo.
Según la investigación, la sospechosa se presentó como representante de una empresa de servicios y obtuvo datos personales, documentación e imágenes del damnificado. Posteriormente, esa información habría sido utilizada para tramitar de manera fraudulenta un crédito cercano a los tres millones de pesos, cuyo dinero fue depositado en una cuenta desconocida por la víctima.
La causa es investigada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.
Allanamiento con resultado positivo
En cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad de La Paz, procedimiento que arrojó resultado positivo.
Durante el operativo se secuestraron una motocicleta, un televisor, una estufa eléctrica, un secador de cabello, una rasuradora, un teléfono celular, tarjetas de débito y documentación considerada de interés para la investigación, entre ella constancias vinculadas con el préstamo denunciado.
La mujer investigada quedó supeditada a la causa, mientras continúan las diligencias judiciales para determinar su responsabilidad en la presunta maniobra de estafa.