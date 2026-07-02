Un caballo y su cría fueron salvados tras caer a un profundo pozo en una vivienda

Un caballo y su cría fueron rescatados luego de caer a un pozo de baño en una vivienda ubicada sobre calle Gualeguaychú en Rosario del Tala. El operativo comenzó cerca de las 14 y demandó alrededor de dos horas de trabajo, debido a las dificultades para retirar a los animales sin agravar su estado.

Según la información difundida por quienes participaron del procedimiento, se trataba de una yegua que había caído junto a su cría. Al momento de ser ubicada por los rescatistas, la madre se encontraba cansada por el tiempo que llevaba atrapada en el interior del pozo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Zapadores y agentes de Tránsito. También se dio intervención a las autoridades correspondientes por la situación de los animales.

Un bombero descendió hasta el pozo

Para avanzar con el rescate del caballo y su cría, uno de los bomberos debió descender al pozo con los elementos de bioseguridad requeridos. A partir de ese trabajo, los equipos lograron asegurar a los animales y preparar la maniobra para retirarlos.

La tarea requirió herramientas disponibles en el lugar y recursos improvisados para poder completar el operativo. Desde el grupo interviniente destacaron que las dificultades del espacio obligaron a actuar con precaución para evitar que los animales sufrieran lesiones durante la extracción.

Los animales fueron retirados sin complicaciones

Luego de cerca de dos horas, la yegua y su cría pudieron ser sacadas del pozo. El procedimiento concluyó sin novedades posteriores y permitió poner a salvo a ambos animales.

El caso volvió a mostrar la complejidad que puede presentar el rescate de un caballo en espacios reducidos, especialmente cuando se trata de pozos profundos y animales agotados por el tiempo de permanencia en el lugar.