Un trabajador rural murió tras ser embestido por un caballo mientras realizaba tareas en un campo

Un trabajador rural de 57 años murió después de ser embestido por un caballo mientras realizaba tareas en un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 8, en cercanías de la localidad cordobesa de Las Higueras, en el departamento Río Cuarto.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 592 y generó un importante operativo de emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre. Según trascendió, el trabajador se encontraba desarrollando labores rurales cuando fue atropellado por el animal.

Por causas que todavía son materia de investigación, el caballo impactó violentamente contra la víctima y le provocó heridas de consideración que obligaron a un rápido traslado hacia un centro médico de la región.

El operativo sanitario y el traslado

Después del accidente, las autoridades activaron un corredor sanitario para agilizar el traslado del trabajador herido hacia el Instituto Médico de Río Cuarto.

Una ambulancia acudió rápidamente al establecimiento rural y trasladó al hombre en estado delicado mientras personal médico intentaba estabilizarlo durante el trayecto.

El trabajador ingresó al hospital bajo estricta observación médica debido a la gravedad del cuadro clínico provocado por el impacto del caballo.

El hombre fue derivado al Instituto médico de Río Cuarto.

El fallecimiento y la investigación

Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, horas después se confirmó el fallecimiento de la víctima, según informaron fuentes policiales a medios locales.

A raíz del episodio, tomó intervención la Fiscalía de turno, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el accidente dentro del campo y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la tragedia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de criminalística, quienes realizaron distintas pericias para reconstruir la secuencia del hecho.

Conmoción en la zona rural

El caso generó conmoción en la zona de Las Higueras y Río Cuarto debido a las características del accidente laboral y al desenlace fatal sufrido por el trabajador.

Las autoridades continúan reuniendo testimonios y elementos técnicos para determinar si existió algún factor adicional que haya influido en el episodio protagonizado por el caballo.

Mientras tanto, la investigación judicial seguirá adelante para esclarecer las circunstancias completas del hecho ocurrido en el establecimiento rural cordobés.