Un perro suelto provocó violento choque sobre el tramo del sur entrerriano de Ruta 14

Un nuevo accidente provocado por un animal suelto se registró sobre la Ruta Nacional 14, en el sur entrerriano. Una camioneta Toyota SW4 perdió el control y chocó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina a la altura del kilómetro 27, en sentido sur-norte, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos.

Según pudo saber Elonce, el siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado cuando los ocupantes de la camioneta impactaron contra un perro que se encontraba sobre la calzada. A raíz de la maniobra, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra un camión Scania 113 que estaba detenido sobre la banquina.

El conductor del camión se encontraba fuera del rodado al momento del impacto, revisando el sistema de luces del vehículo. A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas.

En la camioneta viajaba una familia procedente de Buenos Aires que tenía como destino el norte argentino. Entre los ocupantes había menores de edad.

Fuentes consultadas confirmaron a Elonce que ninguno de los integrantes sufrió heridas, aunque el episodio generó momentos de tensión debido a las características del impacto y a la presencia de niños dentro del vehículo.

El hecho volvió a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en rutas nacionales y provinciales, una situación que genera preocupación por el riesgo que representa para quienes transitan por los corredores viales entrerrianos.