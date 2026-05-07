Una ambulancia chocó contra una vaca suelta mientras trasladaba una urgencia médica

Una ambulancia perteneciente a la Municipalidad de Los Charrúas protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este jueves en la Ruta 4. El vehículo sanitario trasladaba una urgencia médica cuando impactó contra una vaca que se encontraba sobre la calzada.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 16 y fue reportado en horas de la madrugada, en un contexto de escasa visibilidad. Según se informó, el conductor no logró evitar la colisión debido a la presencia repentina del animal sobre la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el ejemplar vacuno murió en el lugar. Se trataba de una vaca Aberdeen Angus de pelaje negro que caminaba suelta sobre la cinta asfáltica.

Operativo tras el choque

Después del siniestro, se desplegó un operativo en la zona para asistir a las personas involucradas y ordenar el tránsito sobre la Ruta 4. La persona que era trasladada en la ambulancia continuó recibiendo atención médica tras el episodio.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de la Brigada de Abigeato y agentes de Tránsito Municipal. Los equipos realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la propiedad del animal y garantizar la seguridad en el sector.

Ambulancia accidentada en Ruta 4.

Además, las autoridades avanzaron con las tareas necesarias para retirar el vehículo y liberar la circulación en la zona afectada. El tránsito permaneció parcialmente asistido mientras se desarrollaban los trabajos.

Investigación sobre el animal suelto

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que intentarán determinar cómo llegó el animal hasta la ruta.

También se buscaba establecer si existió algún tipo de negligencia vinculada al control del ganado.