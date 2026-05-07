Operativo rural sobre Ruta 1: hallan carpinchos faenados, cuchillos y un rifle

Un procedimiento policial realizado en la noche del miércoles sobre la Ruta 1 terminó con el secuestro de armas, cuchillos y animales faenados en una zona rural del departamento Federación. El operativo estuvo a cargo de personal de Brigada Abigeato junto a efectivos de las comisarías de Mandisoví y Tatutí.

Según informó la Jefatura Departamental Federación, el despliegue se desarrolló en inmediaciones de Capilla San Isidro. Allí los uniformados realizaron controles preventivos y tareas operativas en distintos sectores rurales.

Durante el procedimiento, la Policía identificó un automóvil Fiat Uno en el que se trasladaban tres hombres mayores de edad. En el interior del vehículo encontraron un aire comprimido calibre 6.35 que tenía colocada una mira telescópica.

El hallazgo en un establecimiento rural

Minutos después, un trabajador rural alertó a los efectivos sobre una situación ocurrida en un campo ubicado en zona de Tatutí. A partir de esa comunicación, el personal policial se dirigió hacia el lugar para verificar lo informado.

Al llegar al establecimiento, los uniformados constataron la presencia de cinco animales faenados. De acuerdo a la información oficial, se trataba de dos corderos y tres carpinchos.

Elementos secuestrados.

Además de los animales, durante el operativo sobre la Ruta 1 secuestraron cuatro cuchillos, una chaira y un rifle calibre 22. Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia en el marco de la investigación iniciada.

Intervención de la Fiscalía

La Fiscalía en turno fue informada sobre lo ocurrido y dispuso la correcta identificación de las personas involucradas en el procedimiento. También ordenó el secuestro de los elementos encontrados durante las actuaciones policiales.

Desde la fuerza indicaron que se aguardaba además la denuncia correspondiente por parte del propietario del establecimiento rural. La causa continuará bajo investigación para determinar las responsabilidades y el origen de los animales hallados en el lugar.

El operativo sobre la Ruta 1 contó con la participación conjunta de distintas dependencias policiales de la zona. Desde la Jefatura Departamental destacaron la coordinación entre los efectivos para llevar adelante las tareas preventivas y de control en sectores rurales.