Buscaban elementos robados en allanamiento y hallaron casi tres kilos de marihuana

El hallazgo de marihuana durante un allanamiento por robo sorprendió a los efectivos policiales que trabajaban este miércoles en el Barrio 100 Viviendas de Concepción del Uruguay. El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Primera en una vivienda ubicada en la Manzana 4, en el marco de una investigación judicial iniciada tras una denuncia reciente.

Al arribar al domicilio, los uniformados notificaron de la medida a una mujer de 34 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del operativo. Según indicaron fuentes policiales, la requisa tenía como objetivo localizar elementos vinculados a un hecho de robo.

Sin embargo, la búsqueda de los objetos denunciados arrojó resultado negativo. Durante la inspección de la finca, los efectivos encontraron una importante cantidad de material vegetal con características similares al cannabis, por lo que solicitaron la intervención de personal especializado.

Intervino Drogas Peligrosas

Tras el hallazgo, efectivos de la División Drogas Peligrosas realizaron el correspondiente test de campo sobre la sustancia encontrada. El análisis confirmó que se trataba de Cannabis Sativa.

De acuerdo a la información oficial, el pesaje total de la droga secuestrada alcanzó los 2,955 kilogramos. La sustancia fue formalmente secuestrada por disposición de la jueza de Garantías en turno, Dra. Alejandrina Herrero.

Por el hecho, la mujer que habitaba la vivienda quedó supeditada a las actuaciones judiciales correspondientes por presunta tenencia de estupefacientes. La investigación continuó bajo las directivas de la Justicia provincial.