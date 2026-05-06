 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Realizaba tareas de señalización

Obrero sufrió amputación de una pierna tras brutal choque cuando trabajaba en Ruta 14

Un trabajador vial sufrió la amputación de una pierna tras ser embestido por una camioneta, mientras realizaba tareas de señalización en Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú. El conductor del otro vehículo fue aprehendido.

6 de Mayo de 2026
Obrero vial sufrió amputación de una pierna en Ruta 14.
Obrero vial sufrió amputación de una pierna en Ruta 14. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un trabajador vial sufrió la amputación de una pierna tras ser embestido por una camioneta, mientras realizaba tareas de señalización en Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú. El conductor del otro vehículo fue aprehendido.

El siniestro vial en Ruta 14 dejó como saldo a un obrero vial con lesiones gravísimas y la amputación de una pierna. El hecho ocurrió cerca de las 16:10 de este miércoles, a la altura del kilómetro 23 de la autovía, en jurisdicción de Gualeguaychú, mientras trabajadores realizaban tareas de repintado de la trama vial.

Según informaron fuentes policiales, personal de Comisaría Séptima acudió al lugar tras ser alertado por la Sala de Comando sobre un choque que involucró a dos camionetas Toyota Hilux. Una de ellas pertenecía a la empresa Autovías del Mercosur y se encontraba correctamente señalizada con conos de seguridad y banderillero.

 

En el lugar trabajaban dos operarios, de 41 y 33 años, ambos domiciliados en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Por causas que se investigan, una segunda pick up Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Bragado, impactó contra el vehículo de la empresa y embistió de lleno al trabajador más joven.

 

Operativo y traslado de urgencia

 

De acuerdo al testimonio de los operarios presentes, el conductor habría perdido el control de la camioneta antes de producirse el brutal impacto. Como consecuencia del choque, el trabajador de 33 años sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

En el centro asistencial, los médicos constataron que presentaba lesiones gravísimas, entre ellas la amputación de su pierna izquierda. El estado de salud del hombre generó preocupación debido a la violencia del impacto sufrido mientras cumplía tareas sobre la calzada.

 

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro de ambos vehículos, la aprehensión del conductor involucrado y la extracción de sangre correspondiente.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Séptima, Dirección de Prevención y Seguridad Vial, División Policía Científica y personal del Hospital Centenario. El tránsito permaneció parcialmente desviado hacia la banquina mientras se desarrollaban las pericias.

Temas:

Ruta Nacional 14 Gualeguaychú brutal choque hospital Centenario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso