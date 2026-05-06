Obrero sufrió amputación de una pierna tras brutal choque cuando trabajaba en Ruta 14

El siniestro vial en Ruta 14 dejó como saldo a un obrero vial con lesiones gravísimas y la amputación de una pierna. El hecho ocurrió cerca de las 16:10 de este miércoles, a la altura del kilómetro 23 de la autovía, en jurisdicción de Gualeguaychú, mientras trabajadores realizaban tareas de repintado de la trama vial.

Según informaron fuentes policiales, personal de Comisaría Séptima acudió al lugar tras ser alertado por la Sala de Comando sobre un choque que involucró a dos camionetas Toyota Hilux. Una de ellas pertenecía a la empresa Autovías del Mercosur y se encontraba correctamente señalizada con conos de seguridad y banderillero.

En el lugar trabajaban dos operarios, de 41 y 33 años, ambos domiciliados en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Por causas que se investigan, una segunda pick up Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Bragado, impactó contra el vehículo de la empresa y embistió de lleno al trabajador más joven.

Operativo y traslado de urgencia

De acuerdo al testimonio de los operarios presentes, el conductor habría perdido el control de la camioneta antes de producirse el brutal impacto. Como consecuencia del choque, el trabajador de 33 años sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En el centro asistencial, los médicos constataron que presentaba lesiones gravísimas, entre ellas la amputación de su pierna izquierda. El estado de salud del hombre generó preocupación debido a la violencia del impacto sufrido mientras cumplía tareas sobre la calzada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro de ambos vehículos, la aprehensión del conductor involucrado y la extracción de sangre correspondiente.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Séptima, Dirección de Prevención y Seguridad Vial, División Policía Científica y personal del Hospital Centenario. El tránsito permaneció parcialmente desviado hacia la banquina mientras se desarrollaban las pericias.