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Policiales Un detenido

Se realizaron seis allanamientos en el departamento Paraná vinculados a una estafa  

Los procedimientos se concretaron en Colonia Avellaneda, San Benito y Paraná. Secuestraron vehículos, celulares, elementos vinculados a la causa y marihuana.

6 de Mayo de 2026
Allanamientos por una causa de estafa
Allanamientos por una causa de estafa

REDACCIÓN ELONCE

Los procedimientos se concretaron en Colonia Avellaneda, San Benito y Paraná. Secuestraron vehículos, celulares, elementos vinculados a la causa y marihuana.

En el marco de una investigación por una causa de estafa, personal policial llevó adelante seis allanamientos y requisas vehiculares en distintos puntos del departamento Paraná, procedimiento que culminó con secuestros de vehículos, teléfonos celulares, distintos elementos de interés para la causa y la detención de un hombre por infracción a la Ley de Drogas.

 

Según se informó oficialmente, cuatro de los procedimientos se realizaron en Colonia Avellaneda, uno en San Benito y otro en una vivienda ubicada sobre calle Simón Bolívar al 800, en Paraná.

 

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un automóvil Peugeot 408, una Toyota Hilux, una Volkswagen Saveiro y un Chevrolet NC.

Además, incautaron cinco teléfonos celulares, una pala, una puerta placa con marco y un juego de grifería, elementos que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

 

Hallaron cannabis y hubo un detenido

En los allanamientos también encontraron 470 gramos de cannabis sativa, por lo que se dispuso la detención de un hombre de 32 años, por infracción a la Ley 23.737.

 

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

 

En los procedimientos colaboraron distintas áreas especializadas de la Policía, entre ellas las divisiones Homicidios, Trata de Personas, Sustracción de Automotores, Robos y Hurtos, Técnicas Especiales, GIA y Drogas Peligrosas.

Temas:

estafa allanamientos Paraná Colonia Avellaneda San Benito droga Detenido
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