Detuvieron a una pareja acusada de abrir autos con inhibidores y robar pertenencias en dos ciudades

REDACCIÓN ELONCE
La investigación por robos en vehículos permitió identificar a una pareja sospechada de cometer ilícitos mediante el uso de inhibidores. Hubo allanamientos en Villaguay, secuestro de elementos y dos detenidos que quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación por robos en vehículos avanzó con allanamientos y detenciones realizadas este martes en la ciudad de Villaguay, en el marco de una causa impulsada por la División Investigaciones de La Paz. Los procedimientos estuvieron vinculados a distintos hechos de hurto ocurridos en automóviles de vecinos paceños y contaron con intervención de la Fiscalía y de los Juzgados de Garantías de La Paz y Villaguay.
Según se informó oficialmente, la pesquisa permitió esclarecer varios ilícitos registrados en la ciudad de La Paz. Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad y el trabajo coordinado con las Divisiones Investigaciones de Villaguay, Rosario del Tala y Colón.
Los investigadores lograron identificar a una pareja presuntamente involucrada en varios hechos delictivos. De acuerdo con la hipótesis de la causa, los sospechosos actuaban bajo una modalidad reiterada que consistía en abrir vehículos estacionados en la vía pública mediante el uso de inhibidores para luego sustraer pertenencias del interior.
Allanamientos y secuestros
Los procedimientos se concretaron durante las primeras horas de la tarde del 6 de mayo de 2026. En una vivienda ubicada sobre calle Gualeguaychú, en Villaguay, los efectivos detuvieron a una mujer de 34 años y secuestraron un teléfono celular.
En otro domicilio de la misma arteria, los uniformados incautaron diez prendas de vestir femeninas y tres carteras de cuero que aún conservaban sus etiquetas. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y posible vinculación con los hechos investigados.
En tanto, en un inmueble situado en inmediaciones de calles Troncoso y Los Aromos, se concretó la detención de un hombre de 37 años. En ese lugar también se secuestró dinero en efectivo y se constató la presencia de prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer los ilícitos, entre ellas un buzo, una mochila, zapatillas y un pantalón.
Elementos secuestrados y continuidad de la causa
Durante el operativo, además, se incautó un destornillador de punta doblada que podría haber sido utilizado para concretar la apertura de los vehículos. Los investigadores intentan establecer si la herramienta fue empleada en otros episodios similares ocurridos en distintas localidades entrerrianas.
En los allanamientos participaron efectivos de Comisaría Segunda, Comisaría de Minoridad, Cuerpo y Guardia y Guardia Especial de la Jefatura Departamental Villaguay. La investigación continuó bajo las directivas de las autoridades judiciales competentes.
Fuentes policiales confirmaron que ambos detenidos quedaron alojados en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia, mientras se avanza con nuevas diligencias para determinar si existen más hechos vinculados a la misma modalidad delictiva.