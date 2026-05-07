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Policiales Siniestro

Un incendio en la madrugada provocó daños en dos viviendas de la zona oeste de Paraná

El hecho ocurrió en la intersección de calles Francia y Crespo y demandó un amplio operativo de Bomberos Voluntarios y Zapadores. Las llamas afectaron dos estructuras y obligaron a trabajar para impedir que el fuego alcanzara inmuebles cercanos.

7 de Mayo de 2026
Incendio viviendas precarias.
Incendio viviendas precarias. Foto: Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Francia y Crespo y demandó un amplio operativo de Bomberos Voluntarios y Zapadores. Las llamas afectaron dos estructuras y obligaron a trabajar para impedir que el fuego alcanzara inmuebles cercanos.

Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en la intersección de calles Francia y Crespo, en la ciudad de Paraná.

 

El hecho afectó a dos viviendas precarias y demandó un operativo conjunto de distintas áreas de emergencias.

 

Según informó el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación acudió al lugar después de recibir el aviso por el avance de las llamas sobre las estructuras.

 

 

El trabajo

 

Al arribar, el personal encontró el fuego propagado sobre ambas viviendas y comenzó con las tareas de sofocación.

 

Las labores estuvieron centradas en controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara inmuebles cercanos.

 

Incendio viviendas precarias. Foto: Bomberos Voluntarios.
Incendio viviendas precarias. Foto: Bomberos Voluntarios.

 

Además, se realizaron tareas de enfriamiento y control en toda la zona afectada.

 

Operativo conjunto en la zona

 

Debido a la magnitud del incendio, trabajaron en conjunto dotaciones de Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores. El operativo permitió controlar la situación después de varios minutos de intervención en el lugar.

 

 

También colaboró personal policial y servicios de emergencias, que permanecieron en el sector mientras se desarrollaban las tareas preventivas. Hasta el momento no se informaron personas heridas como consecuencia del hecho.

 

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente y se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar cómo comenzó el siniestro.

Temas:

Incendio vivienda precarias Paraná
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