Chocó contra un carpincho en la ruta y terminó impactando contra una columna

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana sobre la Autovía Nacional 12, en inmediaciones del distribuidor de Ceibas, luego de que un automóvil impactara contra un carpincho que se encontraba sobre la ruta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.38 a la altura del kilómetro 160, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos, y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y equipos de emergencia.

Según se informó oficialmente, pese a la violencia del impacto, los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones de gravedad.

Cómo ocurrió el accidente

El vehículo involucrado fue un Ford Escort que circulaba desde Buenos Aires con destino a Misiones.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, el conductor embistió a un carpincho que apareció sobre la calzada mientras transitaba por la autovía.

Accidente en Autovía 12.

Tras el impacto, el automovilista perdió el control del rodado, chocó contra el guardarraíl y luego atravesó el sector de contención hasta terminar impactando contra una columna de alumbrado ubicada en el distribuidor vial.

Finalmente, el automóvil quedó detenido sobre la pendiente del talud, a un costado de la ruta.

Los ocupantes fueron asistidos en el lugar

Al arribar los equipos de emergencia, los cuatro ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera del automóvil.

Todos fueron asistidos por personal médico del Hospital Eva Duarte de Ceibas, aunque no presentaban heridas de gravedad.

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas indicaron que las personas involucradas permanecieron resguardadas dentro de una unidad de la fuerza hasta la llegada del auxilio mecánico.