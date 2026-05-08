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Policiales Siniestro vial

Un auto embistió a un caballo en la Ruta 14 y un joven terminó hospitalizado

El accidente ocurrió en el tramo que une Gualeguaychú con Concepción del Uruguay. El acompañante del vehículo resultó herido tras el impacto contra el animal que estaba sobre la calzada.

8 de Mayo de 2026
Accidente Ruta 14.
Accidente Ruta 14.

El accidente ocurrió en el tramo que une Gualeguaychú con Concepción del Uruguay. El acompañante del vehículo resultó herido tras el impacto contra el animal que estaba sobre la calzada.

Un nuevo siniestro vial se registró este viernes sobre la Ruta 14, donde un automóvil impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada y dejó como saldo a un joven con politraumatismos.

 

El hecho ocurrió sobre el carril lento de la Autovía Nacional 14, en sentido ascendente, mientras el vehículo circulaba desde Gualeguaychú hacia Concepción del Uruguay.

 

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal policial, además de servicios de emergencia y asistencia vial.

 

Cómo ocurrió el accidente

 

De acuerdo con la información difundida por La Pirámide, el vehículo involucrado fue un Fiat Palio que transitaba por la Ruta 14 cuando, por causas que se intentan establecer, terminó impactando contra un equino que estaba sobre la traza.

 

El choque ocurrió de manera repentina y provocó importantes daños en la parte frontal del automóvil.

 

 

Tras el impacto, los ocupantes debieron ser asistidos por personal de emergencias de la empresa VIDA, que llegó rápidamente al lugar del siniestro.

 

El acompañante sufrió politraumatismos

 

Según se informó oficialmente, el conductor del vehículo recibió atención médica preventiva, aunque no presentaba lesiones de gravedad.

 

 

En cambio, el acompañante sufrió politraumatismos producto del fuerte impacto y fue asistido en el lugar por los equipos sanitarios.

 

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la gravedad de las heridas, aunque se indicó que el joven permanecía consciente al momento de la intervención médica.

Temas:

Accidente ruta 14 caballo
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