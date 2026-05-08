Un fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a dos jóvenes hospitalizadas

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en Paraná y dejó como saldo a dos jóvenes hospitalizadas, luego de la colisión entre una camioneta y una motocicleta en una transitada intersección de la capital entrerriana.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:55 en avenida Francisco Ramírez y calle Santos Domínguez, donde intervino personal de Comisaría Segunda junto a efectivos de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica.

De acuerdo con la información policial, por causas que todavía se investigan, una camioneta Ford Ecosport y una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas impactaron en la esquina, provocando que las ocupantes del rodado menor cayeran sobre la cinta asfáltica.

Las jóvenes fueron trasladadas al hospital San Martín

Según se indicó oficialmente, ambas manifestaron dolores corporales después del impacto y debieron ser asistidas por personal médico en el lugar.

Posteriormente, fueron trasladadas en ambulancia hacia el hospital San Martín de Paraná para ser examinadas y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, las autoridades aguardaban el informe médico oficial sobre el estado de salud de las dos jóvenes hospitalizadas.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta circulaba por avenida Francisco Ramírez en sentido norte-sur al momento del hecho.

En tanto, la motocicleta transitaba por calle Santos Domínguez cuando se produjo la colisión en la intersección.

Tras el fuerte impacto, las ocupantes del vehículo de menor porte terminaron cayendo sobre el asfalto y fueron rápidamente asistidas por personal policial y sanitario.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente todavía son materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.

Intervino Accidentología Vial

Luego del siniestro, se dio intervención a personal especializado de Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Los trabajos incluyeron relevamiento fotográfico, recopilación de testimonios y análisis de la mecánica del choque para establecer cómo ocurrió el episodio.