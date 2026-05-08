Murió el motociclista que sufrió graves lesiones tras caer por un lomo de burro

El motociclista que había sufrido graves lesiones tras protagonizar un siniestro vial en Villaguay falleció este jueves alrededor de las 22, mientras permanecía internado en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad Concordia, según confirmaron a Elonce desde la Policía de Villaguay,

Se trata de un hombre de 41 años, identificado como Carlos Exequiel Cristaldo, había resultado gravemente herido luego de caer de su motocicleta Corven 110 cc en la intersección de calles Paysandú y Savio.

El accidente ocurrió el pasado lunes por la mañana, cerca de las 11:20, cuando el conductor circulaba en sentido sur-norte y, por causas que se investigan, perdió la estabilidad al atravesar un lomo de burro y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.

Producto del impacto, el motociclista golpeó fuertemente su cabeza contra el pavimento, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal médico.

En un primer momento fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde los profesionales diagnosticaron fractura de cráneo grave y traumatismo abdominal. Además, había ingresado inconsciente al nosocomio.

Debido a la complejidad del cuadro clínico, posteriormente fue derivado al Hospital Masvernat de Concordia para una posible intervención quirúrgica y atención de mayor complejidad.

Pese a los esfuerzos médicos y al tratamiento recibido durante los últimos días, el hombre falleció este jueves por la noche a raíz de las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.

En el lugar del accidente trabajó personal de Comisaría Primera y de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.