Incautaron un cargamento de vapers, anabólicos y fármacos de contrabando

Gendarmería Nacional detectó la mercadería oculta en un transporte de encomiendas mediante el uso de un escáner. El cargamento, que tenía como destino la provincia de Buenos Aires, fue secuestrado.
Un cargamento de cigarrillos electrónicos, anabólicos, esencias para vapers y fármacos de origen extranjero, valuado en más de 14 millones de pesos, fue secuestrado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control sobre la Ruta Nacional Nº 11, en la provincia de Formosa.
El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 1.103, donde personal de la Sección "Puerto Velaz", dependiente del Escuadrón 15 "Bajo Paraguay", detuvo un transporte dedicado al servicio de encomiendas que se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires.
El escáner permitió detectar la mercadería
Durante la inspección física y documentológica, los gendarmes utilizaron el escáner de la fuerza, que permitió detectar anomalías en la carga y confirmar la presencia de mercadería de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente.
Con intervención de la Justicia, los efectivos abrieron los bultos y constataron el traslado de:
235 cigarrillos electrónicos.
20 cajas de filtros.
10 esencias para vapers.
539 frascos de anabólicos.
20 dosis de un fármaco.
Según informó Gendarmería Nacional, el cargamento fue valuado en 14.285.000 pesos. La mercadería fue secuestrada por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
En la causa intervino la Unidad Fiscal de Formosa, que ordenó el secuestro de todos los elementos y su posterior remisión a la delegación local de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para continuar con las actuaciones correspondientes.