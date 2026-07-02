 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Accidente fatal

Un camionero murió tras caer 300 metros por un acantilado en la Ruta 40

El vehículo con acoplado perdió el control mientras ascendía la cuesta de La Rinconada, en dirección a Junín de los Andes. El hecho ocurrió durante una jornada marcada por nieve, hielo y viento blanco en la cordillera, aunque la mecánica del siniestro es materia de investigación.

2 de Julio de 2026
Camión accidentado en Ruta 40.
Camión accidentado en Ruta 40.

El vehículo con acoplado perdió el control mientras ascendía la cuesta de La Rinconada, en dirección a Junín de los Andes. El hecho ocurrió durante una jornada marcada por nieve, hielo y viento blanco en la cordillera, aunque la mecánica del siniestro es materia de investigación.

Un camión con acoplado cayó unos 300 metros por un acantilado en la Ruta Nacional 40, en la provincia de Neuquén, y su conductor murió como consecuencia del siniestro. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la cuesta de La Rinconada, un sector cordillerano ubicado en dirección a Junín de los Andes.

 

De acuerdo con la información preliminar, el camión perdió el control mientras ascendía por la pendiente. El vehículo atravesó el guardarraíl y se precipitó por la ladera, por causas que todavía buscan determinar los peritos que intervinieron en el lugar.

 

 

El accidente se produjo alrededor de las 16, en medio de condiciones adversas para la circulación en la cordillera neuquina. Durante la jornada se registraron nieve, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y viento blanco en distintos corredores de la provincia.

 

Operativo de rescate y peritajes en la Ruta 40

 

Tras el despiste del camión, se desplegó un operativo con efectivos de la División de Tránsito de la Policía, personal de salud y Bomberos Voluntarios. Los equipos trabajaron en la asistencia, el rescate y las primeras pericias para reconstruir cómo se produjo la caída.

 

La violencia del impacto provocó la muerte del conductor. Su identidad no había sido informada oficialmente en las primeras horas posteriores al hecho.

 

 

La zona permaneció bajo intervención de los equipos de emergencia, mientras se realizaban tareas vinculadas con el vehículo siniestrado y la circulación sobre la traza. Las autoridades pidieron extremar las precauciones a quienes debían transitar por el sector.

 

Rutas afectadas por el temporal en Neuquén

 

El hecho ocurrió en una jornada en la que el Gobierno de Neuquén había advertido sobre un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. La provincia dispuso cierres preventivos y retenes en distintos corredores por la presencia de nieve, hielo y temperaturas extremas.

 

 

Entre las medidas informadas figuraban controles sobre la Ruta Nacional 237 y rutas provinciales de la región cordillerana. También se había recomendado evitar traslados que no fueran indispensables y portar cadenas en los tramos donde la circulación continuaba habilitada.

 

La investigación ahora buscará establecer si las condiciones del camino, una eventual falla mecánica u otros factores incidieron en la pérdida de control del camión en la cuesta de La Rinconada.

Temas:

Accidente camión Ruta 40
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso