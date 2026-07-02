Un camionero murió tras caer 300 metros por un acantilado en la Ruta 40

Un camión con acoplado cayó unos 300 metros por un acantilado en la Ruta Nacional 40, en la provincia de Neuquén, y su conductor murió como consecuencia del siniestro. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la cuesta de La Rinconada, un sector cordillerano ubicado en dirección a Junín de los Andes.

De acuerdo con la información preliminar, el camión perdió el control mientras ascendía por la pendiente. El vehículo atravesó el guardarraíl y se precipitó por la ladera, por causas que todavía buscan determinar los peritos que intervinieron en el lugar.

El accidente se produjo alrededor de las 16, en medio de condiciones adversas para la circulación en la cordillera neuquina. Durante la jornada se registraron nieve, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y viento blanco en distintos corredores de la provincia.

Operativo de rescate y peritajes en la Ruta 40

Tras el despiste del camión, se desplegó un operativo con efectivos de la División de Tránsito de la Policía, personal de salud y Bomberos Voluntarios. Los equipos trabajaron en la asistencia, el rescate y las primeras pericias para reconstruir cómo se produjo la caída.

La violencia del impacto provocó la muerte del conductor. Su identidad no había sido informada oficialmente en las primeras horas posteriores al hecho.

La zona permaneció bajo intervención de los equipos de emergencia, mientras se realizaban tareas vinculadas con el vehículo siniestrado y la circulación sobre la traza. Las autoridades pidieron extremar las precauciones a quienes debían transitar por el sector.

Rutas afectadas por el temporal en Neuquén

El hecho ocurrió en una jornada en la que el Gobierno de Neuquén había advertido sobre un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. La provincia dispuso cierres preventivos y retenes en distintos corredores por la presencia de nieve, hielo y temperaturas extremas.

Entre las medidas informadas figuraban controles sobre la Ruta Nacional 237 y rutas provinciales de la región cordillerana. También se había recomendado evitar traslados que no fueran indispensables y portar cadenas en los tramos donde la circulación continuaba habilitada.

La investigación ahora buscará establecer si las condiciones del camino, una eventual falla mecánica u otros factores incidieron en la pérdida de control del camión en la cuesta de La Rinconada.