Murió Zulema Galperín, actriz de "Chiquititas", "Gasoleros" y "Envidiosa"

Zulema Galperín murió a los 90 años y la noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad con la que mantuvo un vínculo durante más de dos décadas. La intérprete desarrolló una extensa carrera en televisión, cine, teatro, plataformas y publicidad.

Galperín había nacido el 18 de abril de 1936 y comenzó su recorrido profesional como actriz durante la década de 1990, después de haberse desempeñado en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia a partir de la cual continuó vinculada con distintos espacios de formación.

A lo largo de su trayectoria integró producciones reconocidas de la televisión argentina, entre ellas "Verdad consecuencia", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos". También participó de la miniserie "En París" y, en los últimos años, formó parte de "Envidiosa", protagonizada por Griselda Siciliani.

Su vínculo con la Asociación de Actores

La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó el fallecimiento y destacó el recorrido profesional de Galperín en distintos ámbitos de la actuación. La entidad también remarcó su participación sostenida en actividades institucionales y su interés por continuar vinculada con la formación artística.

La actriz estaba afiliada a la Asociación desde el año 2000. Durante ese período participó de propuestas del Centro de Jubilados, actividades de capacitación y distintos espacios de la institución.

Además de su trabajo artístico, Galperín mantuvo una presencia activa en la vida gremial. Según informó la Asociación, participaba de elecciones y asambleas, y sostenía su vínculo con la entidad a través de diferentes iniciativas.

Teatro, cine y personajes recordados

En televisión, uno de sus personajes más reconocidos fue la llamada "abuela cocainómana", que interpretó en "Préstico", el ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de "Duro de domar", conducido por Roberto Pettinato.

Su recorrido también incluyó trabajos teatrales. Formó parte de "Fango negro", de José Gabriel Núñez, bajo la dirección de César Sambataro. La obra, presentada por el grupo Clan-Destino, transcurría dentro de un colectivo que recorría Buenos Aires mientras los espectadores asumían el rol de pasajeros.

También actuó en "Motivos para levantarse por la mañana", de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino. Su filmografía incluyó "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja" y "La extorsión", además del cortometraje "Las devotas".

Una trayectoria que atravesó generaciones

Durante más de tres décadas, Galperín construyó una carrera que atravesó diferentes formatos y etapas de la industria audiovisual argentina. Su trabajo incluyó producciones televisivas, películas, obras teatrales, publicidad y proyectos para plataformas.

Uno de sus últimos trabajos fue "Envidiosa", producción protagonizada por Griselda Siciliani, que se sumó a una trayectoria desarrollada principalmente desde la década de 1990.

Con su fallecimiento, la actuación argentina despide a una intérprete que mantuvo durante años su vínculo con el escenario, la televisión, el cine y los espacios de formación artística. También deja un recorrido ligado a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución de la que formó parte desde el año 2000.