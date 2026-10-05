Boca podría llegar con siete bajas a la semifinal de Copa Argentina: quiénes podrían faltar

Boca podría afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield con hasta siete ausencias entre lesiones y posibles convocatorias a selecciones. El encuentro está programado para el sábado 14 de noviembre, una fecha que coincide con la última ventana FIFA de la temporada.

La actividad internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. Esa superposición podría reducir las opciones de Rodolfo Arruabarrena para armar el equipo que buscará un lugar en la final del torneo nacional.

Según informó El Destape, cuatro futbolistas están descartados por lesiones y otros tres podrían ausentarse por compromisos internacionales. Aunque la publicación menciona seis bajas en su título, los nombres enumerados suman siete, con distintos grados de certeza sobre su disponibilidad.

Flores y Paredes, pendientes de la Selección

Leonel Flores aparece entre los jugadores que podrían ser convocados por Lionel Scaloni. Después de su debut con la Selección Argentina, una nueva citación para noviembre podría dejarlo fuera del partido de Boca frente a Banfield.

Su ausencia, sin embargo, todavía no está confirmada. Dependerá de la lista que defina el entrenador argentino y de la organización de los compromisos de la Selección durante esa ventana internacional.

Flores y Paredes.

La situación de Leandro Paredes tiene un condicionante adicional. La AFA gestiona una reducción de la sanción de diez partidos que recibió el mediocampista, con la intención de que pueda volver a estar disponible para el seleccionado.

Montero también podría faltar

Si prospera el pedido por Paredes, el volante podría regresar a una convocatoria de Scaloni. Por ahora, su eventual ausencia en la semifinal depende tanto de la resolución sobre la suspensión como de la decisión del cuerpo técnico.

Álvaro Montero es el tercer futbolista que podría faltar por la Fecha FIFA. El arquero forma parte de la Selección de Colombia y una citación de Néstor Lorenzo coincidiría con el encuentro ante Banfield.

El antecedente mencionado por la fuente es el partido contra Racing por la Copa Argentina, cuando Colombia no accedió al pedido para que Montero permaneciera con Boca. Ese episodio no confirma qué ocurrirá en noviembre, pero integra el panorama que deberá contemplar Arruabarrena.

Las cuatro ausencias por lesión

A diferencia de las posibles convocatorias, la fuente señala como descartados a Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro. Los cuatro atraviesan lesiones que, según ese informe, los mantendrán fuera de competencia durante el resto de la temporada.

Sus recuperaciones apuntan al comienzo de la próxima pretemporada de verano. Por ese motivo, esas ausencias responden a problemas físicos y no a la coincidencia entre la Copa Argentina y el calendario de selecciones.

La sede y el horario de la semifinal todavía deben confirmarse. Mientras espera esas definiciones y las futuras convocatorias, Boca tiene cuatro ausencias señaladas por lesión y tres posibles bajas adicionales para uno de los encuentros decisivos de su temporada.