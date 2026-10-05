Secuestraron vainas calibre 9 milímetros por los disparos contra una vivienda de barrio Macarone

Avanza la investigación por un hecho delictivo ocurrido el domingo en inmediaciones del barrio Macarone, luego de que un proyectil impactara contra el frente de una vivienda.

La segunda jefa de la División Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, indicó que el propietario de la casa se comunicó con el 911 luego de advertir daños en el frente del inmueble.

“Él se percata de la situación a través de daños que observa en el frente de la vivienda; fue cerca de las 9 horas de la mañana, ya que no escuchó en ningún momento lo que sucedió”, explicó.

Personal de la comisaría octava intervino en el lugar y, según indicó Galiano, todavía se procuraba determinar en qué momento se produjeron los disparos, ya que no hubo llamados al 911 que alertaran sobre detonaciones.

Secuestraron vainas calibre 9 milímetros

La funcionaria policial señaló que se secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros.

Disparos contra una vivienda de barrio Macarone (gentileza Claudia Martínez )

El propietario de la vivienda se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el hecho, aunque no escuchó los disparos. "El hombre advirtió lo ocurrido al observar daños en un vidrio", indicó la funcionaria policial. De hecho, Galiano aclaró que el impacto se produjo en el frente de la casa, sobre la vía pública.

“El dueño de casa, aparentemente, no tendría inconvenientes con ninguna persona y no se indicaría imputación alguna por el momento”, indicó Galiano al ser consultada sobre si el propietario había manifestado tener conflictos con alguna persona.

La investigación apunta ahora a establecer el horario en que ocurrió el hecho y determinar quiénes fueron los autores.

Detuvieron a un hombre en Bajada Grande

Por otra parte, durante la tarde del domingo, la Policía intervino ante un llamado al 911 relacionado con una persona que posiblemente estaría efectuando detonaciones con un arma de fuego.

Al llegar los móviles policiales, los efectivos recibieron una descripción de la persona que podría estar portando armas. “Se logra identificar a un sujeto que intentando darse la fuga por uno de los pasillos portando un morral es reducido inmediatamente. Tenía dos armas de fuego calibre 9 mm y cuatro cargadores”, detalló Galiano.

El hombre, mayor de edad, fue localizado en inmediaciones de Cortada U, en Bajada Grande.

Las armas estarían vinculadas a otros hechos

De acuerdo con lo informado por la Policía, las armas secuestradas quedaron relacionadas con una investigación por distintos abusos de armas registrados en la zona.

“Estas armas de fuego están relacionadas a abusos de armas, más de 10 abusos de armas que hubo en los últimos cinco años en la zona de Bajada Grande”, sostuvo Galiano.

La funcionaria también señaló que el detenido cuenta con antecedentes y que se investiga su relación con personas que habitan en la zona.

Disparos contra una vivienda en barrio Macarone de Paraná

La Policía informó una reducción de los disparos

Consultada por la sucesión de hechos con armas de fuego en distintos barrios de Paraná, Galiano afirmó que la Policía observó una reducción durante el último período.

“Nosotros venimos observando en este momento una reducción de esos hechos”, señaló.

Explicó que durante un período del año se había registrado un incremento de los abusos de armas de fuego en distintos barrios periféricos de la ciudad.

En ese marco, destacó el secuestro de armas realizado durante distintos procedimientos. Además de las dos armas 9 milímetros incautadas en Bajada Grande, mencionó un allanamiento realizado el sábado en jurisdicción de la comisaría cuarta, donde se secuestró un revólver calibre .38.

Cómo investigan la procedencia de las armas

Galiano explicó que la Policía trabaja para determinar la procedencia de las armas y establecer posibles vinculaciones con otros hechos.

“Esa investigación se realiza a través de información que se va obteniendo de los distintos elementos que son secuestrados, ya sean videos, filmaciones y celulares”, detalló.

También mencionó el trabajo de la Policía Científica en el cotejo de las armas y la intervención del personal de Drogas Peligrosas en las investigaciones.