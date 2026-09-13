 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Investigación por narcomenudeo

Dos detenidos tras allanamientos en Concordia: secuestraron drogas y casi $1,8 millones

Dos hombres de 19 y 24 años fueron detenidos durante allanamientos realizados en el barrio La Llamarada, en Concordia. La Policía secuestró cocaína, marihuana, casi $1,8 millones, celulares y elementos presuntamente utilizados para fraccionar estupefacientes.

13 de Septiembre de 2026
Allanamiento en Concordia.
Allanamiento en Concordia. Foto: Concordia Policiales.

Dos hombres de 19 y 24 años fueron detenidos durante allanamientos realizados en el barrio La Llamarada, en Concordia. La Policía secuestró cocaína, marihuana, casi $1,8 millones, celulares y elementos presuntamente utilizados para fraccionar estupefacientes.

Dos hombres de 19 y 24 años fueron detenidos durante dos allanamientos por narcomenudeo realizados en el barrio La Llamarada, en Concordia. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos celulares y $1.798.900 en efectivo, además de diversos elementos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes.

 

Los operativos estuvieron a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo de la Guardia Especial. Las medidas habían sido ordenadas por el juez de Garantías Ives Bastián, a partir de un pedido formulado por el fiscal Fabio Zabaleta.

 

Los procedimientos surgieron de una investigación desarrollada por efectivos de Drogas Peligrosas. Según la información conocida, durante las tareas investigativas se habría determinado que en los domicilios posteriormente allanados se comercializaban estupefacientes directamente a consumidores y en dosis previamente fraccionadas.

 

Drogas, dinero y elementos para fraccionamiento

 

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia libró las correspondientes órdenes de allanamiento. Al ingresar a los inmuebles, los agentes encontraron y secuestraron envoltorios que contenían cocaína y marihuana.

 

Además, fueron incautados teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación y serán sometidos a los correspondientes análisis y peritajes. Esas medidas buscarán determinar si los dispositivos contienen información vinculada con la causa.

 

Durante las requisas también fueron hallados recortes, bolsas y bandas elásticas que, según la investigación, serían utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes. A esos elementos se sumó el secuestro de una balanza digital.

 

Casi $1,8 millones secuestrados

 

Uno de los elementos destacados de los procedimientos fue la cantidad de dinero en efectivo encontrada. Los efectivos incautaron $1.798.900, suma que quedó incorporada a la causa junto con el resto de los objetos secuestrados.

 

Tras ser informado sobre el resultado de los allanamientos y los elementos encontrados, el fiscal Fabio Zabaleta dispuso la detención de los dos hombres, de 19 y 24 años.

 

Ambos quedaron vinculados a la investigación por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa continuará con el análisis de la droga y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.

Temas:

allanamiento Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso