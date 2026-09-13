Dos detenidos tras allanamientos en Concordia: secuestraron drogas y casi $1,8 millones

Dos hombres de 19 y 24 años fueron detenidos durante allanamientos realizados en el barrio La Llamarada, en Concordia. La Policía secuestró cocaína, marihuana, casi $1,8 millones, celulares y elementos presuntamente utilizados para fraccionar estupefacientes.
Dos hombres de 19 y 24 años fueron detenidos durante dos allanamientos por narcomenudeo realizados en el barrio La Llamarada, en Concordia. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos celulares y $1.798.900 en efectivo, además de diversos elementos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes.
Los operativos estuvieron a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo de la Guardia Especial. Las medidas habían sido ordenadas por el juez de Garantías Ives Bastián, a partir de un pedido formulado por el fiscal Fabio Zabaleta.
Los procedimientos surgieron de una investigación desarrollada por efectivos de Drogas Peligrosas. Según la información conocida, durante las tareas investigativas se habría determinado que en los domicilios posteriormente allanados se comercializaban estupefacientes directamente a consumidores y en dosis previamente fraccionadas.
Drogas, dinero y elementos para fraccionamiento
Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia libró las correspondientes órdenes de allanamiento. Al ingresar a los inmuebles, los agentes encontraron y secuestraron envoltorios que contenían cocaína y marihuana.
Además, fueron incautados teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación y serán sometidos a los correspondientes análisis y peritajes. Esas medidas buscarán determinar si los dispositivos contienen información vinculada con la causa.
Durante las requisas también fueron hallados recortes, bolsas y bandas elásticas que, según la investigación, serían utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes. A esos elementos se sumó el secuestro de una balanza digital.
Casi $1,8 millones secuestrados
Uno de los elementos destacados de los procedimientos fue la cantidad de dinero en efectivo encontrada. Los efectivos incautaron $1.798.900, suma que quedó incorporada a la causa junto con el resto de los objetos secuestrados.
Tras ser informado sobre el resultado de los allanamientos y los elementos encontrados, el fiscal Fabio Zabaleta dispuso la detención de los dos hombres, de 19 y 24 años.
Ambos quedaron vinculados a la investigación por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa continuará con el análisis de la droga y las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.