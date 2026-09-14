San Juan: hallaron a la menor vinculada al escrito en una escuela que denunciaba un supuesto abuso

Las autoridades de San Juan confirmaron que fue identificada la menor vinculada con el mensaje encontrado días atrás en el baño de una escuela de Rawson, en el que se advertía sobre un posible caso de abuso sexual. La investigación permanece abierta para establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar quién realizó la inscripción.

El escrito había sido encontrado el viernes en uno de los sanitarios de la Escuela Carlos María del Alvear, ubicada en Villa San Damián. Allí se hacía referencia a una niña de 10 años, un supuesto embarazo y se señalaba a un familiar como presunto responsable.

Las autoridades de la institución dieron aviso ante la gravedad del contenido y tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI). Hasta ese momento no existía una denuncia formal relacionada con los hechos mencionados en la pared.

Analizan cámaras y testimonios

El fiscal Duilio Ejarque dispuso distintas medidas para reconstruir lo sucedido. Personal judicial y policial se presentó en el establecimiento y tomó testimonios a directivos, docentes y otras personas que habían observado el mensaje antes de que fuera eliminado.

Cuando los investigadores llegaron, la inscripción ya había sido borrada. Sin embargo, su existencia pudo corroborarse mediante fotografías y declaraciones incorporadas posteriormente a las actuaciones.

La investigación se concentró entonces en las cámaras de seguridad del establecimiento de San Juan para intentar establecer quién ingresó al sector y quién pudo haber realizado el escrito. Esa determinación todavía forma parte de las diligencias en curso.

Educación confirmó que localizaron a la menor

La ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, confirmó que la alumna relacionada con la situación ya fue identificada. La funcionaria evitó brindar información personal debido a que se trata de una menor y explicó que comenzaron tareas de acompañamiento desde los equipos especializados.

“Es una situación que ya escapa a la escuela, así que nosotros vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa”, explicó Fuentes. También indicó que los gabinetes educativos trabajan con estudiantes del establecimiento y mantienen contacto con los organismos que intervienen.

La confirmación oficial no implica, hasta ahora, que se haya determinado que la menor identificada haya sido necesariamente quien escribió el mensaje. Ese punto continúa bajo análisis a partir de las cámaras, los testimonios y las demás evidencias reunidas.

La causa continúa abierta en San Juan

La UFI ANIVI deberá establecer ahora si el contenido de la inscripción corresponde a una situación real y, en ese caso, avanzar con las medidas necesarias para esclarecer una posible agresión sexual. La investigación se desarrolla bajo criterios de protección de la identidad y de los derechos de la menor.

Desde Educación señalaron que continuará el acompañamiento dentro de la institución y remarcaron la intervención de los gabinetes zonales para atender a los alumnos alcanzados por la situación.

Mientras tanto, la Justicia de San Juan mantiene abiertas las actuaciones y analiza el material reunido para determinar el origen del mensaje, quién lo escribió y si detrás de la advertencia existe efectivamente un hecho delictivo que deba ser investigado.