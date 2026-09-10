Anses: cuánto cobrarán AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones en octubre

El aumento de Anses en octubre será del 1,7% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, luego de conocerse la inflación de agosto. La actualización mensual impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Con la aplicación del nuevo porcentaje, el monto general de la AUH ascenderá a $156.649,53 por hijo. El mismo valor corresponderá a la AUE durante el décimo mes del año.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF, los beneficiarios comprendidos en el primer escalón de ingresos cobrarán $78.334,43. Para los demás grupos, el importe dependerá del ingreso familiar declarado y de los límites que establezca el organismo previsional.

Cuánto se cobrará por la AUH

Del monto total correspondiente a la AUH, Anses depositará mensualmente el 80%, equivalente a aproximadamente $125.319,62 por hijo. El 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acreditan los controles sanitarios, la vacunación y la escolaridad.

Este mecanismo se aplica únicamente a las asignaciones universales. Anses explicó que el complemento acumulado se paga una vez al año, después de que el titular cumple con la presentación de la documentación correspondiente. Información oficial sobre la AUH.

El incremento respondió al sistema de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La fórmula fue establecida mediante el Decreto 274/2024 y dispone que las prestaciones alcanzadas se actualicen según la inflación informada por el Indec.

Jubilaciones y pensiones en octubre

El aumento del 1,7% también alcanzará a las jubilaciones y pensiones administradas por Anses. De esta manera, el haber mínimo se ubicará en $435.919,96 durante octubre.

Ese importe no incluirá el bono extraordinario de hasta $70.000. En caso de que el Gobierno mantenga el refuerzo sin modificaciones, quienes cobren la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $505.919,96. Los beneficiarios con haberes superiores accederán a una suma proporcional hasta alcanzar ese límite.

El bono no forma parte del haber previsional y requiere una confirmación específica del Poder Ejecutivo para cada período. Por ese motivo, el incremento del 1,7% se aplicará sobre la prestación mensual, pero no modificará el valor del refuerzo extraordinario.