Se hizo pasar por su pareja para atraer al amante y terminó detenido tras un violento ataque

Un hombre fue detenido este domingo en Esquina, Corrientes, acusado de tenderle una emboscada al presunto amante de su esposa y atacarlo con un arma de fuego y un elemento cortante. La víctima sufrió heridas de gravedad, aunque consiguió escapar del lugar y pedir ayuda.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el acusado, identificado por sus iniciales como R.D.P., habría descubierto conversaciones entre su pareja y un hombre de apellido Vega. A partir de esos mensajes, tomó el teléfono de la mujer y comenzó a comunicarse con él haciéndose pasar por ella.

Siempre según la reconstrucción preliminar, de esa manera coordinó un supuesto encuentro íntimo en un sector boscoso de la localidad correntina. Vega llegó al sitio creyendo que se encontraría con la mujer, pero allí habría sido sorprendido por el esposo.

Cómo fue la emboscada

Cuando el presunto amante llegó al punto acordado se encontró con R.D.P. y se produjo una discusión. En esas circunstancias, el acusado habría efectuado al menos un disparo contra la víctima.

Durante la agresión, Vega sufrió además una profunda herida punzocortante en la zona abdominal. Las circunstancias precisas del enfrentamiento y la mecánica de las lesiones forman parte de la investigación judicial.

A pesar de encontrarse herido, el hombre logró alejarse del lugar a pie y atravesar la zona de vegetación. Finalmente llegó hasta su vivienda, donde pudo pedir auxilio antes de ser trasladado de urgencia al hospital de Esquina.

El acusado se entregó a la Policía

Tras el episodio, R.D.P. se presentó voluntariamente en una dependencia policial. Allí quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones para determinar su responsabilidad penal.

Los investigadores deberán establecer cómo se desarrollaron los minutos previos al ataque, qué armas fueron utilizadas y si la emboscada fue preparada después de que el sospechoso encontrara las conversaciones entre su esposa y el presunto amante.

La causa continúa bajo investigación en Corrientes. Mientras la víctima permanece bajo atención médica por las heridas sufridas, la Justicia deberá reconstruir la secuencia completa del hecho y definir la imputación que corresponderá al hombre detenido.