 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales La Paz

Mataron a un perro e hirieron gravemente a otro en un presunto intento de robo

El hecho delictivo fue en una vivienda de La Paz y dejó a una perra muerta tras recibir varias puñaladas y a otro con graves lesiones internas. La familia sospecha que sucedió en el marco de un presunto intento de robo y ofrece una recompensa para obtener información, según contó a Elonce.

14 de Septiembre de 2026
Ataque a dos perros en La Paz: uno murió y otro quedó herido.
Ataque a dos perros en La Paz: uno murió y otro quedó herido. Foto: Gentileza de la propietaria de las mascotas.

REDACCIÓN ELONCE

El hecho delictivo fue en una vivienda de La Paz y dejó a una perra muerta tras recibir varias puñaladas y a otro con graves lesiones internas. La familia sospecha que sucedió en el marco de un presunto intento de robo y ofrece una recompensa para obtener información, según contó a Elonce.

El ataque a dos perros en La Paz ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda donde una perra murió tras recibir múltiples heridas y otro animal resultó gravemente lesionado. La familia sostuvo que desconocidos habrían ingresado al terreno y sospechó que el episodio pudo producirse durante un intento de robo.

 

Silvina Barreto, la propietaria de las mascotas, relató a Elonce que su hija Agustina advirtió lo sucedido cuando regresó a su domicilio durante la mañana. Al llamar a los animales, encontró a Duque en malas condiciones y luego observó a Negra tendida y ensangrentada. "Estaba apuñalada, tenía un montón de heridas", afirmó.

 

(Gentileza de la propietaria de las mascotas)
(Gentileza de la propietaria de las mascotas)

 

Según explicó, ambos animales eran pitbull rescatados y tenían aproximadamente seis años. En el patio había una motocicleta que apareció corrida y tirada, situación que llevó a la familia a considerar la hipótesis de un intento de robo. Sin embargo, Barreto aclaró que no faltó ningún elemento de la vivienda.

 

 

Duque sufrió graves lesiones internas

 

En un primer momento se sospechó que Duque había sido envenenado, pero posteriores estudios realizados en una clínica veterinaria de Santa Elena descartaron esa posibilidad. "Duque no estaba envenenado, estaba terriblemente golpeado a la altura de las caderas", indicó Barreto.

 

De acuerdo con el testimonio, el animal sufrió lesiones que afectaron su médula y comprometieron el funcionamiento de los riñones, además de presentar daños en el hígado. Actualmente permanece junto a Agustina y deberá continuar con tratamiento durante otros 15 días. "Está peleando, pero Duque va a salir adelante", expresó.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

La familia aseguró que durante la noche no escuchó ladridos, llantos ni otros ruidos. También señaló que se revisaron cámaras de seguridad cercanas, aunque no se detectó el ingreso de personas por el frente de la propiedad.

 

Rastros y una recompensa para esclarecer el hecho

 

Barreto indicó que encontraron pisadas en un sector posterior del terreno y una especie de escalera realizada con ladrillos en una propiedad vecina. La familia consideró que ese lugar pudo haber sido utilizado para ingresar o escapar, aunque esa circunstancia permanece bajo investigación.

 

Ante la falta de información sobre los responsables, los propietarios ofrecieron una recompensa en efectivo a quien aporte pruebas contundentes que permitan esclarecer lo sucedido.

 

"Pensamos qué hubiera pasado si ellos no defendían su territorio o si Agustina salía al patio porque escuchaba algo", reflexionó Barreto al referirse a la gravedad del episodio.

 

Entraron con la intención de robar: mataron a un perro e hirieron a otro

Temas:

Animales La Paz ataque intento de robo perros
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso