El Becario en Escena pasó por Gualeguaychú: los ganadores del certamen

Con más de 50 artistas sobre el escenario, el Instituto Becario desarrolló una nueva Gala del concurso de talentos que convoca a estudiantes de toda la provincia.
Con más de 50 artistas sobre el escenario, el Instituto Becario desarrolló una nueva Gala del concurso de talentos que convoca a estudiantes de toda la provincia. La actividad, organizada de manera conjunta con la Municipalidad de Gualeguaychú, contó con 29 números artísticos, entre las diferentes categorías. Los ganadores fueron acreedores de una beca cultural.
El director ejecutivo del organismo provincial, Mariano Berdiñas, destacó que " desde el Instituto Becario tenemos un montón de políticas públicas que nuestro Gobernador, Rogelio Frigerio, nos ha encomendado. Acompañamos trayectorias educativas con nuestros programas de becas, pero también generamos estos espacios para que los chicos puedan desarrollar su arte", ejemplificó.
Además, subrayó "el acompañamiento del Municipio para que esta gala sea un éxito. Agradezco a las autoridades, a los papás por incentivar a los estudiantes a que se presenten, ya que todos ponemos un granito de arena para hacer posible este importante proceso de aprendizaje", concluyó.
Estuvieron presentes en la Gala el Senador Departamental, Jaime Benedetti; la Directora Economía Social y Políticas Comunitarias de Entre Ríos, Rosario Ledri; el Subsecretario de Cultura de Gualeguaychú, Luis Castillo; y la titular de Juventud, Ana Severín.
El Becario en Escena
Es un programa del organismo que promueve el desarrollo artístico a través de becas culturales destinadas a estudiantes entrerrianos de entre 6 y 25 años.
Las becas se otorgan mediante un certamen de talentos y la participación puede ser individual o grupal (hasta seis integrantes), y el concurso se organiza por categorías según edad y disciplina.
El beneficio consiste en una beca orientada a acompañar y potenciar el desarrollo artístico de cada participante.
Ganadores del certamen
Milo Boeri en la cat. de 6 a 12 años.
Lorenzo Fiorotto en la cat. de 13 a 18 años.
Delfina Herman en la cat. de 19 a 25 años.
Tahiel, Pehuén y Manuel Astorga en cat Grupal.
Menciones especiales
Alma Enrique Gómez y Ailén Vera ; Natasha Aragón y Clara Jara; Martina Albornoz y Francesca Di Lorenzo (Danza).
Ana Clara Casanave (Música).
Jurado
Estuvo integrado por Ingrid Kranevitter, Wilton Osan y Juan Zapata.
Próxima Gala Villaguay
06/10. Centro de Convenciones "Papa Francisco" de Villaguay.