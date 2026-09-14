Presentarán "Quirófano", el libro que reúne las experiencias del médico Ramiro Ferlatti

La presentación del libro "Quirófano", del médico cirujano oncológico entrerriano Ramiro Ferlatti, se realizará este miércoles 16 de septiembre, a las 18:30 horas, en el auditorio del Círculo Médico de Paraná, ubicado en Urquiza 1135. La actividad será abierta y gratuita.

La obra, realizada con la colaboración de Gimena Villarraza como coautora, reunió recuerdos, anécdotas y experiencias de Ferlatti dentro y fuera de las salas de operaciones. El libro fue declarado de Interés Provincial y de Interés Cultural Municipal.

La médica Valeria Frankel, integrante de la Comisión Directiva del Círculo Médico, explicó a Elonce que el material surgió en un espacio terapéutico luego de que Ferlatti fuera diagnosticado con ELA. "Fueron recopilando una serie de anécdotas de su vida como médico en el quirófano y de su vida personal", señaló.

Valeria Frankel, médica (Elonce)

Un homenaje a su trayectoria

Ferlatti nació en Paraná, estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente se formó durante casi una década en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, en Buenos Aires. Luego regresó a Entre Ríos y desarrolló una extensa trayectoria como especialista en cirugía oncológica de cabeza y cuello.

Frankel destacó que la obra aborda tanto su experiencia profesional como su condición de paciente. "Es muy fluido para leerlo y cada capítulo deja una enseñanza importante para la vida", expresó.

Además de presentar el libro, el encuentro servirá para homenajear al médico por su trayectoria. "Le vamos a rendir un homenaje a un doctor tan destacado y que ha aportado tanto a la provincia", anticipó la profesional.

Una convocatoria abierta a la comunidad

Desde el Círculo Médico invitaron especialmente a pacientes y familiares, además de enfermeros, asistentes de quirófano y profesionales que compartieron diferentes etapas laborales con Ferlatti.

"Vamos a acompañarlo al doctor y vamos a mostrarle nuestra gratitud", manifestó Frankel, quien destacó también los mensajes de reconocimiento recibidos de parte de pacientes.