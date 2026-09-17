Un informe de la UNER analiza los riesgos de El Niño para la economía entrerriana

Un informe de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) analizó los riesgos que la intensificación del fenómeno de El Niño y las eventuales crecidas de los ríos Paraná y Uruguay podrían ocasionar en la economía provincial. La ganadería, los tambos, el turismo y las actividades asentadas cerca de las costas aparecen entre los sectores más vulnerables.

Se trata del Informe N° 67 del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, elaborado por Germán Orsini, Nadia Flores y Erica Martínez. El trabajo examinó los posibles efectos de un período de lluvias intensas que podría extenderse durante varios meses.

Martínez, estudiante avanzada de la Licenciatura en Economía, becaria de la Secretaría de Investigación de la facultad y pasante del Consejo Empresario de Entre Ríos, explicó a Elonce que el estudio surgió ante las advertencias sobre el comportamiento climático previsto para la primavera y el verano de 2026-2027.

Un impacto que podría extenderse a toda la economía

“Tratamos de realizar un informe económico para advertir cuáles serían los principales sectores afectados”, señaló la investigadora. Aclaró que las consecuencias no quedarían limitadas a una actividad determinada, debido a la interdependencia entre las cadenas productivas.

“Todos los sectores pueden ser golpeados porque existe un efecto de encadenamiento en la producción provincial”, sostuvo Martínez. El documento advirtió sobre posibles complicaciones en la producción, el transporte, la logística, la infraestructura, los servicios y el empleo.

El escenario planteado no implica que todos los efectos vayan a producirse necesariamente. El objetivo del estudio fue identificar las vulnerabilidades existentes y aportar información para anticipar medidas de prevención frente a eventuales inundaciones.

La ganadería, entre los sectores más expuestos

La ganadería fue identificada como una de las actividades de mayor riesgo. Martínez recordó que los productores atravesaron períodos prolongados de sequía entre 2021 y 2024, además de las inundaciones registradas en 2023.

A esas dificultades podrían sumarse nuevas crecidas que afecten las pasturas y obliguen a trasladar los animales desde las islas y zonas bajas hacia terrenos más elevados. Esa operación implicaría mayores gastos de transporte, arrendamiento de campos y compra de suplementos alimenticios.

“Son costos que los productores no tenían previstos y que terminan afectando el stock ganadero”, indicó. También mencionó la caída registrada en la faena bovina y advirtió sobre el sacrificio de vientres, una situación que comprometería la capacidad de recuperación futura del rodeo provincial.

Las dificultades para los tambos

La producción lechera también podría sufrir consecuencias por el deterioro de los caminos rurales. A diferencia de otras actividades, la leche debe retirarse diariamente, por lo que cualquier interrupción en el acceso a los establecimientos puede generar pérdidas inmediatas.

“Cuando llueve, aun sin encontrarnos ante el efecto de El Niño, ya resulta difícil ingresar a los tambos”, explicó Martínez. El tránsito de camiones y maquinaria pesada agrava el deterioro de caminos que, según señaló, ya se encuentran en condiciones deficientes.

Las dificultades para recolectar la producción, ingresar alimentos o movilizar equipos podrían elevar los costos del sector y poner en riesgo parte de la leche producida.

Turismo, hotelería y gastronomía

El turismo fue otro de los rubros señalados por el estudio, especialmente por la proximidad de la temporada alta. Una crecida pronunciada podría restringir el acceso a playas, balnearios y espacios ribereños, además de provocar cancelaciones de reservas.

“El turismo afecta a muchos otros sectores, como la hotelería, la gastronomía, los pequeños emprendedores y los comercios ubicados cerca de las costas”, explicó la economista.

Martínez también remarcó la importancia de la actividad para el empleo juvenil temporario. Una temporada perjudicada por las condiciones hídricas podría reducir las oportunidades laborales en localidades que dependen de la llegada de visitantes.

Las medidas preventivas y la asistencia económica

La entrevistada valoró el plan preventivo impulsado por Entre Ríos junto con Santa Fe y Córdoba para actuar frente a posibles excesos hídricos. Entre las medidas mencionó el fortalecimiento de defensas, la realización de nuevas obras, la limpieza de alcantarillas y drenajes, y la preparación de hospitales y centros de atención ante eventuales evacuaciones.

Sin embargo, consideró necesario evaluar también herramientas económicas dirigidas a los sectores productivos más afectados. Entre las alternativas mencionó líneas de crédito o mecanismos de asistencia que permitan afrontar gastos extraordinarios.

Un informe de UNER analiza los riesgos para la provincia

“Podría haber un incremento de la demanda de crédito para solventar costos que no estaban previstos”, planteó.

Sectores que todavía no lograron recuperarse

Martínez explicó que las consecuencias económicas de una inundación pueden continuar incluso después de que descienda el agua. Algunos productores, comerciantes y prestadores turísticos necesitan períodos prolongados para reparar instalaciones, recuperar clientes y recomponer sus ingresos.

“Estos fenómenos vuelven a afectar actividades que ya venían con una trayectoria problemática o de crisis y profundizan todavía más esas dificultades”, afirmó.

El informe completo puede consultarse en el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.