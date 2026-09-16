Defensa Civil activó protocolos ante el riesgo hídrico por El Niño y comenzó a relevar los recursos disponibles en municipios, comunas y cuarteles de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. Las acciones preventivas contemplaron posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, además de anegamientos causados por lluvias intensas o persistentes.

Víctor Chanenko, director provincial de Defensa Civil, explicó a Elonce que el trabajo inicial estuvo concentrado en evaluar la situación de las áreas locales de Protección Civil y de las asociaciones de bomberos distribuidas en la provincia.

“Nos dedicamos, en primera instancia, a hacer una evaluación de las protecciones civiles y de las asociaciones de Bomberos Voluntarios que tenemos desplegadas por todo el territorio”, señaló el funcionario.

Una respuesta escalonada

Chanenko recordó que Entre Ríos adhirió al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que estableció protocolos de actuación ante catástrofes, fenómenos climáticos y otras emergencias que pudieran afectar a la población.

El esquema contempló una respuesta escalonada. Las comunas y los municipios actuarían primero, mientras que la Provincia intervendría cuando la capacidad de asistencia local resultara insuficiente.

“Los primeros efectores de la respuesta van a ser las comunas y los gobiernos municipales. Por eso comenzamos a tomar contacto con los responsables de Protección Civil y Defensa Civil de cada lugar”, explicó.

Víctor Chanenko, director provincial de Defensa Civil (foto Elonce)

El relevamiento comenzó en los principales centros urbanos. Defensa Civil mantuvo reuniones con responsables del Comité de Operaciones de Emergencia de Concordia y con las áreas que integraban el esquema preventivo de Paraná.

También se trabajó con los cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Regional 4, que comprende localidades ubicadas en la zona norte de la costa del río Uruguay. Esos organismos elaboraban protocolos que posteriormente serían analizados por la Provincia.

Recursos y capacidad de evacuación

Los municipios evaluaban la cantidad de personas que podrían asistir ante una eventual evacuación, los lugares disponibles para alojarlas y los recursos logísticos necesarios. Si esa capacidad fuera superada, intervendrían los organismos provinciales.

“Estamos coordinando la información para evitar respuestas aisladas. Si el número de evacuados supera la capacidad municipal, la Provincia va a estar al lado de los gobiernos locales para ayudarlos”, sostuvo Chanenko.

La planificación involucró a las áreas de Desarrollo Humano, Infraestructura, Salud, Educación y Economía. El objetivo consistió en determinar previamente qué organismo debía intervenir y qué recursos podría aportar frente a cada escenario.

Entrega de equipamiento por El Niño

La provincia se encontraba bajo emergencia hídrica por 180 días, medida dispuesta por el Ejecutivo para agilizar obras, contrataciones y acciones de prevención, mitigación y respuesta.

Chanenko aclaró que la declaración no implicaba realizar gastos sin una evaluación previa. “No tenemos que gastar por gastar. Hay que analizar la situación de cada lugar que podría resultar afectado y determinar cuál es su capacidad de respuesta”, remarcó.

Una estrategia preventiva

El titular de Defensa Civil destacó que la preparación adoptada se diferenció de operativos implementados en emergencias anteriores. Según señaló, anteriormente la respuesta se organizaba una vez ocurrido el evento, mientras que ahora se buscaba anticipar los escenarios.

“Estábamos acostumbrados a salir a responder ante el suceso, con una acción reactiva. En este caso estamos trabajando de una manera totalmente proactiva y en los tres niveles de gobierno”, afirmó.

La planificación incluyó la articulación con la Agencia Federal de Emergencias y con las provincias de Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos también participó de reuniones regionales destinadas a evaluar el posible comportamiento de El Niño durante la primavera y el verano 2026-2027.

Chanenko explicó que la provincia presentaba una condición particular por encontrarse rodeada por los ríos Paraná y Uruguay. Sin embargo, advirtió que ambos cursos debían ser analizados de manera diferenciada debido a sus respectivas cuencas y dinámicas.

Los organismos técnicos utilizaban información nacional e internacional, además de los datos producidos por las áreas provinciales. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande también aportaba reportes sobre los niveles del río Uruguay y el funcionamiento del embalse.

El riesgo no se limita a la crecida de los ríos

El funcionario aclaró que el eventual impacto de El Niño no debía relacionarse únicamente con la altura de los ríos. Las lluvias abundantes sobre el territorio provincial también podrían provocar inconvenientes en sectores sin antecedentes frecuentes de inundación.

“Una precipitación constante llena el terreno de humedad hasta que ya no puede absorber más. Eso puede generar un anegamiento en una zona que normalmente no se inunda”, explicó.

Las crecidas dependerían tanto de las lluvias locales como de las precipitaciones registradas en las altas cuencas de Brasil y Paraguay. A ello se sumaría la incidencia de las represas ubicadas aguas arriba y del complejo hidroeléctrico de Salto Grande.

Defensa Civil continuaría monitoreando las condiciones meteorológicas y los niveles de los ríos durante los meses siguientes. La prioridad sería mantener actualizados los protocolos y coordinar anticipadamente los recursos disponibles para responder ante posibles contingencias.