Capacitaron a 40 personas en Paraná para obtener el carnet de manipulación de alimentos

La capacitación para obtener el carnet de manipulación de alimentos reunió a 40 personas en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná. La actividad formó parte de las acciones municipales destinadas a promover buenas prácticas en la elaboración y comercialización de productos alimenticios.

Durante la jornada se trabajó sobre la correcta manipulación de alimentos, las condiciones de higiene y las medidas necesarias para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. También se explicaron las responsabilidades de quienes intervienen en la elaboración y venta.

La propuesta estuvo destinada a trabajadores y emprendedores que necesitan contar con el carnet y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos para desarrollar sus actividades.

Una herramienta para trabajadores y emprendedores

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de mantener las instancias de formación y consideró que el carnet representa "una herramienta fundamental para quienes desarrollan actividades vinculadas con los alimentos".

Según explicó el funcionario, la iniciativa también busca acompañar a emprendedores que necesitan regularizar sus actividades. La formación permite incorporar conocimientos para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en establecimientos y emprendimientos gastronómicos.

(MDP)

La capacitación forma parte de un cronograma que continuará durante septiembre. La Municipalidad anticipó que se realizará una nueva jornada en el cine del shopping La Paz, con el objetivo de ampliar el acceso y permitir que más personas puedan completar la formación requerida.

Continuarán las capacitaciones

La próxima instancia mantendrá como eje las pautas sanitarias que deben respetarse durante la elaboración, almacenamiento, manipulación y comercialización de alimentos.

Desde el municipio remarcaron que estas jornadas apuntan tanto al cumplimiento de los requisitos vigentes como a fortalecer las prácticas preventivas entre quienes trabajan diariamente con alimentos.

Con la continuidad del programa, se buscará incorporar a nuevos trabajadores y emprendedores que requieran obtener el carnet para desarrollar sus actividades bajo las condiciones sanitarias correspondientes.