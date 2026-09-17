Choque en cadena en pleno centro de Paraná: varios vehículos sufrieron importantes daños

Un choque en cadena en el centro de Paraná se registró este jueves al mediodía y provocó importantes daños materiales en algunos de los vehículos involucrados. El accidente ocurrió sobre calle Uruguay, en inmediaciones de su intersección con La Rioja.

De acuerdo a lo publicado en las redes sociales de Nunca Es Tarde Tv, por causas que se trataban de establecer varios automóviles que circulaban por el sector protagonizaron una colisión múltiple. Como consecuencia de los sucesivos impactos, algunos de los rodados presentaron daños de consideración.

El siniestro también generó complicaciones momentáneas en la circulación, debido a que los vehículos permanecieron sobre la calzada mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

Intervino personal policial

Tras el accidente, efectivos policiales acudieron al lugar y trabajaron para ordenar el tránsito en una zona que registra una importante circulación vehicular, especialmente durante el mediodía.

Los uniformados también realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer la mecánica de la colisión.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas lesionadas como consecuencia del accidente. Los principales efectos del siniestro estuvieron relacionados con los daños materiales ocasionados en los automóviles.

Complicaciones en la circulación

La presencia de los vehículos involucrados obligó a los conductores que transitaban por el centro paranaense a circular con precaución mientras se desarrollaba el operativo policial.

El accidente ocurrió en inmediaciones de las calles Uruguay y La Rioja, uno de los sectores de tránsito frecuente del área céntrica de la capital entrerriana.

Una vez finalizadas las actuaciones y retirados los vehículos afectados, se esperaba que la circulación recuperara progresivamente su normalidad. Las circunstancias que desencadenaron el choque múltiple permanecían bajo análisis.