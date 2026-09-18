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Incendio de pastizales afectó una hectárea y las llamas amenazaron viviendas de Paraná

Un incendio de pastizales afectó cerca de una hectárea en la zona sur de Paraná y las llamas se aproximaron a viviendas. Bomberos trabajaron sobre varios focos y advirtieron a Elonce que el humo podía afectar a vecinos del sector.

18 de Septiembre de 2026
Incendio de pastizales puso en riesgo viviendas en Paraná.
Incendio de pastizales puso en riesgo viviendas en Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Un incendio de pastizales afectó cerca de una hectárea en la zona sur de Paraná y las llamas se aproximaron a viviendas. Bomberos trabajaron sobre varios focos y advirtieron a Elonce que el humo podía afectar a vecinos del sector.

Un incendio de pastizales puso en riesgo viviendas en la zona sur de Paraná este viernes, donde varios focos se propagaron sobre un terreno de aproximadamente una hectárea. Dotaciones de Bomberos Voluntarios y de la Policía trabajaron para contener las llamas, con asistencia de personal municipal.

 

El fuego se registró en un amplio sector comprendido en inmediaciones de Miguel David y Artigas, próximo al barrio 170 Viviendas. Las llamas avanzaron sobre pastizales y cañaverales secos, mientras el viento favoreció la propagación y desplazó importantes columnas de humo.

 

(Elonce)
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"Nos encontramos con mucho fuego. Es una zona de monte y anegadizos, donde hay viviendas y chicos", explicó a Elonce Lucas García, segundo jefe de Bomberos Voluntarios. Confirmó que, por momentos, algunas casas cercanas estuvieron en riesgo.

 

Varias dotaciones combatieron las llamas

 

En el operativo participaron inicialmente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, mientras una tercera fue enviada hacia otro foco. También intervinieron dos unidades de Bomberos de la Policía y personal municipal, que colaboró principalmente con el abastecimiento de agua.

 

(Elonce)
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Durante el trabajo se detectaron nuevas columnas de humo a varios metros del foco principal. La sequedad de la vegetación y las ráfagas de viento complicaron las tareas, ya que algunos sectores volvían a encenderse luego de ser atacados con agua.

 

Las causas del incendio todavía no habían sido determinadas. García aclaró que esa evaluación corresponderá a los peritos y pidió especialmente no iniciar quemas debido a las condiciones secas.

 

(Elonce)
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Advertencia por el humo

 

La intensa humareda se extendió sobre distintos sectores de la zona sur y provocó un fuerte olor a quemado. Ante esta situación, se recomendó precaución especialmente a personas con afecciones respiratorias.

 

"El humo puede perjudicar en la zona sur de Paraná. Pedimos paciencia a los vecinos", señaló García mientras continuaban las tareas. Los bomberos permanecieron en el lugar para extinguir los puntos calientes y evitar nuevos focos, principalmente por la cercanía de viviendas.

 

Incendio de pastizales en la zona Miguel David y Artigas

Temas:

Bomberos Voluntarios Fuego Incendio de pastizales Paraná
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