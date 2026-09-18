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Sociedad Investigan un grave caso de violencia infantil

Córdoba: un bebé de 28 días está en estado crítico con fracturas y cocaína en sangre

El recién nacido ingresó con insuficiencia respiratoria y los estudios revelaron lesiones en el cráneo y un omóplato. También detectaron cocaína en su organismo. Sus padres fueron detenidos y otros dos niños quedaron bajo resguardo.

18 de Septiembre de 2026
Investigan un grave caso de violencia infantil en Córdoba
Investigan un grave caso de violencia infantil en Córdoba Foto: archivo / ilustrativa

El recién nacido ingresó con insuficiencia respiratoria y los estudios revelaron lesiones en el cráneo y un omóplato. También detectaron cocaína en su organismo. Sus padres fueron detenidos y otros dos niños quedaron bajo resguardo.

Un bebé de 28 días está en estado crítico con fracturas y cocaína en sangre en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Sus padres quedaron detenidos mientras la Justicia investigaba el origen de las lesiones y la exposición del recién nacido a la droga.

 

El caso fue detectado el jueves, cuando la pareja llevó al niño a un centro asistencial de Balnearia por un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Luego de ser estabilizado, fue derivado al Hospital Iturraspe de San Francisco y posteriormente trasladado a la capital provincial.

 

Los estudios médicos revelaron fracturas en el cráneo y en uno de sus omóplatos. Los profesionales analizaban si presentaba otras lesiones y determinaron que algunas eran recientes, mientras que otras tenían más de 48 horas de evolución.

 

Los padres quedaron detenidos

 

Ante el cuadro clínico, los médicos informaron lo sucedido a la Fiscalía de Morteros. El fiscal que intervino en el caso ordenó medidas urgentes y dispuso la detención de los progenitores.

 

Ambos fueron imputados inicialmente por lesiones graves calificadas. No obstante, la acusación podría ser modificada de acuerdo con la evolución del bebé y las pruebas que se incorporen al expediente.

 

El representante del Ministerio Público indicó que la antigüedad de las lesiones permitía considerar, como hipótesis investigativa, que ninguno de los padres sería ajeno a lo sucedido. Sin embargo, aclaró que todavía no se determinó cómo fueron provocadas.

Investigan un grave caso de violencia infantil en Balnearia, C&oacute;rdoba.-
Investigan un grave caso de violencia infantil en Balnearia, Córdoba.-

Detectaron cocaína en el organismo

 

Los análisis practicados al recién nacido también detectaron cocaína en sangre. Los investigadores procuraban establecer de qué manera la sustancia llegó a su organismo.

 

Una de las posibilidades evaluadas era que hubiera sido transmitida mediante la lactancia. Tampoco se descartaba una exposición directa, aunque ninguna de esas alternativas había sido confirmada.

 

Los padres negaron consumir estupefacientes. La Fiscalía también analizaba si la insuficiencia respiratoria podía estar relacionada con un posible cuadro de abstinencia.

 

El bebé permanece en estado crítico

 

El recién nacido permanecía internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y riesgo de vida. Su evolución será determinante para definir las próximas medidas judiciales.

 

De acuerdo con los primeros datos de la historia clínica, el niño no habría presentado signos de abstinencia al momento de su nacimiento. La investigación también buscará establecer si existió consumo de sustancias durante la gestación.

 

Además, la Fiscalía dio intervención a la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico para profundizar las averiguaciones sobre la presencia de cocaína en el organismo del bebé.

 

Protegieron a sus dos hermanos

 

La madre tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, nacidos de una relación anterior. Ambos fueron puestos bajo resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

 

Los niños quedaron provisoriamente al cuidado de una abuela. Los organismos intervinientes deberán determinar si también estuvieron expuestos a situaciones de violencia.

 

La investigación incluyó el análisis del entorno familiar y de discusiones registradas entre los detenidos durante los días previos. El fiscal aclaró que todavía no se había establecido si esos episodios guardaban relación con las lesiones del recién nacido. (con información de ElDoce y LaVoz)

Temas:

violencia infantil bebe cocaína fracturas Hospital Materno Neonatal Balnearia
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