Emergencia hídrica: Túnel Subfluvial presentó un plan integral para posibles contingencias

Autoridades de Entre Ríos y Santa Fe analizaron medidas para preservar la seguridad y la circulación ante posibles contingencias en la cuenca del Paraná. También presentaron avances en la instalación de cámaras y lectores de patentes.
El Túnel Subfluvial presentó su plan de prevención ante la emergencia hídrica durante una reunión de trabajo realizada en el ente interprovincial. Autoridades y equipos técnicos de Entre Ríos y Santa Fe analizaron medidas para sostener la seguridad y la circulación frente al posible impacto del fenómeno de El Niño en la cuenca del Paraná.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, y el director representante de la provincia en el organismo, Aníbal Vergara. Participaron integrantes de la Comisión Administradora, directores del Túnel y representantes de la Policía, Defensa Civil y Vialidad provincial y nacional.
Los equipos técnicos expusieron las tareas preventivas y operativas previstas para proteger la estructura, mantener la transitabilidad y dar respuesta a posibles contingencias. La planificación incluyó la coordinación entre ambas provincias.
Una vía estratégica entre Entre Ríos y Santa Fe
Boleas explicó que el trabajo respondió a la misión encomendada por el gobernador Rogelio Frigerio tras la declaración de la emergencia hídrica. Según indicó, el objetivo fue anticiparse al posible impacto de El Niño y acordar medidas de prevención y respuesta con los organismos involucrados.
El ministro remarcó la importancia del viaducto para la conectividad regional. “Frente a una emergencia, la coordinación es la primera herramienta”, sostuvo. Por el Túnel Subfluvial circulan más de 12.000 vehículos diarios, de acuerdo con los datos presentados durante la reunión.
Avances en el sistema de monitoreo
Las autoridades también informaron sobre la modernización tecnológica en marcha. El nuevo sistema contempla cámaras de alta definición distribuidas en la jurisdicción del Túnel, monitores para la sala de control y cámaras con lectores de patentes en las estaciones de peaje de ambas cabeceras.
Según explicaron, el equipamiento permitirá mejorar el seguimiento del tránsito, detectar incidentes y fortalecer la respuesta operativa. La instalación del sistema se encontraba en desarrollo al momento de la reunión.