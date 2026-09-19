Perdió el control de su auto y volcó cuando se dirigía al trabajo

Un hombre de 39 años perdió el control de su Renault Clío y volcó durante la madrugada en Diamante. No hubo heridos ni otros vehículos involucrados. En otro operativo, la Policía y Tránsito Municipal retuvieron varias motocicletas por infracciones.
Un hombre volcó su automóvil cuando se dirigía al trabajo y salió ileso durante la madrugada de este sábado en Diamante. El siniestro ocurrió en calle Andrade, antes de Tratado del Pilar, y no involucró a otros vehículos.
Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir el aviso y encontró un Renault Clío volcado sobre uno de sus laterales. El conductor, de 39 años, manifestó que perdió el control del rodado mientras se dirigía a cumplir su turno laboral.
Los policías señalizaron el sector y asistieron la circulación durante las tareas de remoción del vehículo. Una vez finalizadas, el tránsito quedó normalizado.
Retuvieron motocicletas en controles de tránsito
Por otra parte, durante la misma madrugada, efectivos del Comando Radioeléctrico y del Grupo Especial realizaron controles junto con personal de Tránsito Municipal en distintos sectores de Diamante.
Según informó la Policía, los agentes labraron actas por infracciones y retuvieron varias motocicletas. Los rodados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de la ciudad. El parte oficial no precisó cuántas motos fueron secuestradas ni detalló las faltas detectadas.