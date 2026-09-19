Incautaron 190 mil dólares ocultos en una camioneta que cruzaba el Puente San Martín, durante un procedimiento realizado en el Área de Control Integrado que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. El conductor era un ciudadano argentino residente en Uruguay que regresaba al vecino país.

El operativo se concretó durante la tarde del jueves, cuando funcionarios uruguayos del área de Vigilancia efectuaron una inspección de rutina sobre una Ford Explorer con patente uruguaya, que había ingresado al puesto fronterizo proveniente de Argentina.

Durante la revisión, los agentes detectaron que el hombre transportaba una importante cantidad de dinero sin declarar. Los billetes estaban escondidos debajo del tapizado de los asientos del conductor y del acompañante.

Cuánto dinero encontraron en la camioneta

Según la información difundida sobre el procedimiento, los funcionarios contabilizaron 190.000 dólares estadounidenses, 43.000 pesos uruguayos y 2.030.000 pesos argentinos.

Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a incautar la totalidad del dinero que era trasladado sin declarar. La medida también alcanzó a la camioneta Ford Explorer utilizada por el ciudadano argentino para regresar a territorio uruguayo.

El vehículo fue valuado en una cifra superior a los 55.000 dólares. De esta manera, al sumar el efectivo encontrado y el valor estimado de la camioneta, el procedimiento involucró bienes por una cifra cercana a los 250.000 dólares.

La Fiscalía dispuso la incautación y el hombre quedó libre

Tras el procedimiento tomó intervención la Fiscalía uruguaya a cargo de Ana Martínez, que dispuso mantener incautado el dinero encontrado durante la inspección.

La medida judicial también comprendió a la camioneta como comiso secundario, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que el dinero intentó ser ingresado a Uruguay, publicó R2820.

Pese a la incautación del efectivo y del vehículo, la Fiscalía dispuso que el ciudadano argentino recuperara la libertad luego de las actuaciones iniciales.