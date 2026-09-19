Robo, amenazas y una agresión a un policía: cinco aprehendidos durante la madrugada en Gualeguaychú

Cinco personas fueron aprehendidas en Gualeguaychú, durante la madrugada y las primeras horas de este sábado, en una serie de procedimientos policiales. Las intervenciones estuvieron relacionadas con un robo a un vehículo, una presunta agresión contra un policía y amenazas. Además, se secuestró preventivamente una motocicleta para establecer su propiedad y procedencia.

El hecho con mayor cantidad de aprehendidos ocurrió alrededor de las 00:30 horas en calle Santa Fe, entre Ituzaingó y Colombo. Un hombre de 30 años denunció que desconocidos habían forzado la cerradura del portón trasero de su Fiat Uno y sustraído distintos elementos de sonido.

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Personal de la Comisaría Cuarta realizó un rastrillaje y encontró a pocos metros los objetos denunciados, que posteriormente fueron restituidos al propietario. Con el aporte de un testigo localizaron a uno de los presuntos involucrados y, mediante el análisis de cámaras de seguridad, identificaron a otros dos. Los hombres, de 19, 32 y 42 años, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de Propiedad.

Agredió presuntamente a un policía

Otro procedimiento ocurrió durante la madrugada en la zona de Rocamora y Goldaracena, donde personal de la Comisaría Primera acudió ante un aviso por una supuesta pelea.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con policías que realizaban servicio adicional en un local bailable. Según la información oficial, un hombre habría agredido a uno de los funcionarios con un golpe en el rostro.

El sospechoso, de 26 años, fue demorado y la Fiscalía en turno dispuso su traslado a la Jefatura Departamental. Quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de una causa por resistencia a la autoridad.

Un joven fue aprehendido por amenazas

Cerca de las 8 horas, efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron a Schachtel y Los Timbúes por un llamado relacionado con una supuesta riña. Allí encontraron a un joven de 20 años que estaba protagonizando disturbios con otro hombre.

Según informó la Policía, el joven se mostró reticente ante la intervención e intentó evadir a los uniformados. Durante el procedimiento, su madre manifestó que estaba recibiendo amenazas de parte de su hijo.

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La Fiscalía de Género fue informada de la situación y dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Secuestraron una moto para determinar su procedencia

Finalmente, personal del Comando Radioeléctrico observó durante la madrugada a un adolescente de 15 años que trasladaba a pie una motocicleta por Mitre y Del Valle. El menor manifestó que el vehículo había sufrido una avería.

Un verificador policial constató que la moto no tenía número de cuadro visible ni marca identificadora y solamente presentaba numeración de motor. Ante esas circunstancias, la Fiscalía ordenó su secuestro preventivo para determinar la propiedad y procedencia.

El adolescente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad y posteriormente entregado a sus progenitores, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad judicial.