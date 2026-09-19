Una mujer denunció que su expareja rompió una ventana e intentó agredirla

Una mujer denunció que su expareja ingresó a su vivienda tras dañar una ventana e intentó agredirla. El hombre sufrió una lesión en una mano, recibió atención médica y quedó bajo custodia policial por disposición de la Fiscalía.
Una mujer denunció que su expareja se presentó en su vivienda, dañó una ventana para ingresar e intentó agredirla durante la mañana de este sábado en Colón. Personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar acudió al domicilio, ubicado en la intersección de Tratado del Pilar y Lavalle, luego de recibir un llamado que alertó sobre el conflicto. El hombre sufrió una lesión cortante en una mano y quedó supeditado a la causa mientras recibía atención médica.
Según la información policial, los agentes entrevistaron a la mujer cuando llegaron a la vivienda. Ella relató que su expareja había roto una de las ventanas antes de entrar y que luego había intentado agredirla. Las circunstancias de lo ocurrido quedaron sujetas a la investigación de la Fiscalía interviniente.
En el transcurso del episodio, el hombre sufrió una lesión cortante en una mano. Se trasladó por sus propios medios al Hospital San Benjamín, donde los profesionales constataron que la herida requería que permaneciera internado para recibir asistencia. El parte policial no precisó cómo se produjo la lesión.
La intervención de la Fiscalía
Tras recibir la información sobre el hecho, la Fiscalía en turno dispuso que el hombre quedara supeditado a la causa y permaneciera bajo custodia policial durante su atención en el hospital. La medida se adoptó mientras avanzaban las actuaciones para determinar lo sucedido en la vivienda.
Posteriormente, se informó que, debido a la gravedad de la lesión en la mano, el paciente sería derivado a un centro asistencial de mayor complejidad en Paraná.
La intervención estuvo a cargo de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, dependiente de la Jefatura Departamental Colón. No se informaron lesiones en la mujer ni otras medidas judiciales al momento de difundirse el parte.