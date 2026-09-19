La morosidad de las familias subió al 12,9% en julio y alcanzó un nuevo máximo

La morosidad de las familias en el sistema bancario argentino subió al 12,9% en julio de 2026 y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, según el Informe sobre Bancos que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el viernes. El indicador había sido del 12,8% en junio y del 5,6% en julio de 2025. El aumento se registró mientras el saldo real de los créditos otorgados a los hogares se redujo durante el mes.

Los préstamos personales presentaron una irregularidad del 16,7%, frente al 16,4% de junio. En las tarjetas de crédito, la mora aumentó 0,2 puntos porcentuales y llegó al 12,8%, mientras que en los préstamos prendarios alcanzó el 8,1%. Según los datos difundidos, los créditos ajustados por UVA registraron una mora del 20,3%.

En el conjunto del crédito al sector privado, que incluyó tanto a familias como a empresas, la irregularidad fue del 7,7%, apenas por encima de la registrada en junio e igual a la de mayo. Entre las empresas, el índice pasó del 3,5% al 3,6% mensual. Estas diferencias mostraron que el atraso en los pagos tuvo una incidencia mayor en las líneas destinadas a los hogares.

Por qué subió el indicador de mora

El BCRA explicó que la variación mensual respondió a dos movimientos simultáneos: disminuyó el saldo real del financiamiento total, que se utilizó como base para calcular el índice, y aumentó en términos reales la cartera con pagos irregulares. Sobre este último componente, la entidad señaló que su crecimiento “viene desacelerándose”.

Durante julio, el saldo real de los préstamos en pesos al sector privado cayó un 0,9%. El financiamiento destinado al consumo retrocedió un 2,3% y el otorgado a las familias se redujo un 1,1%, con una caída más marcada en las tarjetas de crédito. Al considerar los préstamos tanto en pesos como en moneda extranjera, el crédito total bajó un 1% respecto de junio, aunque mantuvo un crecimiento interanual del 4,7%.

La evolución fue distinta según el destino de los fondos. Los créditos con garantía real, entre ellos los hipotecarios y los prendarios, aumentaron un 0,5% real, mientras que las líneas comerciales variaron un -0,1%. El financiamiento a empresas también creció un 0,5% real, impulsado por los préstamos a la industria. En moneda extranjera, el saldo otorgado al sector privado subió un 0,6%, principalmente por operaciones vinculadas con la prefinanciación de exportaciones y documentos.

Créditos hipotecarios y situación del sistema

Dentro del segmento hipotecario, el Banco Central estimó que 2.527 personas ingresaron como nuevos deudores al sistema en julio, un 28,4% más que en junio. En los últimos doce meses, la incorporación acumulada fue de casi 33.700 deudores, de acuerdo con el informe.

La entidad también calculó que la probabilidad de incumplimiento estimada para el total de los créditos al sector privado bajó 0,2 puntos y se ubicó en el 2,4%. La estimación fue del 3,9% para las familias y del 1,1% para las empresas. Además, informó que las previsiones constituidas por las entidades cubrieron el 87,6% de la cartera irregular.

Según el reporte, la integración de capital del sistema financiero equivalió al 30,5% de los activos ponderados por riesgo. A su vez, el saldo de préstamos irregulares descontadas las previsiones representó el 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable. El BCRA sostuvo que esos indicadores reflejaron la “resiliencia” del sistema ante posibles pérdidas.

Refinanciación y debate en el Congreso

En paralelo, dos bancos públicos informaron condiciones para refinanciar deudas en mora. El Banco Nación ofreció a deudores clasificados en Situación 3 o superior una opción ajustada por UVA, con una tasa nominal anual del 7,5% y un plazo de hasta 120 meses. También presentó una alternativa en pesos, con una tasa nominal anual del 25% y plazos de hasta 96 meses para quienes cumplieran con los pagos en término. El Banco Ciudad, por su parte, redujo al 28% la tasa nominal anual para refinanciar deudas de préstamos personales, tarjetas y microcréditos, con plazos de entre 24 y 60 meses.

El endeudamiento familiar también llegó a las comisiones de la Cámara de Diputados, donde comenzaron a tratarse proyectos orientados a las personas con dificultades para pagar sus deudas. Según la información publicada por TN, se habían previsto nuevas reuniones informativas para la semana siguiente, mientras los bloques analizaban la posibilidad de unificar iniciativas.

En el Gobierno, según informó TN, esperaban una reducción de la mora hacia fines de 2026 y buscaban impulsar nuevamente el crédito en 2027. Esas proyecciones no modificaron el dato registrado en julio: la irregularidad de los préstamos a las familias volvió a aumentar y quedó por encima del nivel de un año antes.