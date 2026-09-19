Investigan a un médico que operó en una clínica privada durante una licencia en un hospital

El Ministerio de Salud abrió un nuevo sumario a Alejandro Gelmi. El Hospital San Roque informó irregularidades de asistencia y constató que el médico realizó cuatro cirugías en una institución privada durante un período en el que tenía licencia por enfermedad.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso iniciar un nuevo sumario administrativo al médico Alejandro Gelmi, quien se desempeñaba en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, luego de que la institución detectara irregularidades en sus registros de asistencia y recibiera información sobre cuatro intervenciones quirúrgicas que realizó en una clínica privada mientras tenía licencia por enfermedad. La medida quedó establecida en el decreto Nº 2.564, fechado el 20 de agosto y publicado el 18 de septiembre en el Boletín Oficial, de acuerdo con la información publicada por Entre Ríos Ahora.
Según el decreto, la documentación aportada por el hospital mostró “irregularidades en su marcación”, por lo que no se pudo determinar el cumplimiento efectivo de su carga horaria. Ante esa situación, se le solicitó un descargo al profesional, que no fue presentado, de acuerdo con lo consignado en la disposición. El área legal del establecimiento también informó inasistencias en distintas fechas comprendidas entre enero y junio de 2025, que, según indicó, habían sido notificadas.
La investigación incluyó, además, una consulta al Instituto Rawson para establecer si Gelmi había prestado servicios o realizado operaciones allí desde el 26 de junio de 2025 hasta septiembre de ese año. La institución respondió que, durante ese período, el médico había realizado cuatro intervenciones quirúrgicas. El decreto no detalló las fechas de cada operación ni estableció una sanción por esos hechos.
Qué estableció la junta médica sobre la licencia
El expediente señaló que Gelmi había utilizado una licencia por enfermedad de largo tratamiento. Un dictamen de la Junta Médica le reconoció 97 días discontinuos, distribuidos en períodos entre abril y septiembre de 2025. La licencia, por lo tanto, contaba con justificación médica, según la documentación citada por el Ministerio de Salud.
Las autoridades también consultaron a la Comisión Médica Única acerca de las actividades realizadas por el profesional durante ese período. El organismo respondió que no era de su competencia determinar si la situación constituía una irregularidad. Por su parte, el Departamento Personal del Ministerio de Salud indicó que la licencia se encontraba justificada por el dictamen de la Junta Médica y sostuvo que correspondía iniciar un sumario por las inasistencias anteriores.
De este modo, el procedimiento administrativo buscó establecer las circunstancias de los registros de asistencia, las ausencias informadas por el hospital y la actividad profesional desarrollada durante la licencia. La apertura del sumario no implicó, por sí misma, una resolución sobre la responsabilidad del médico.
El antecedente de otro sumario
Gelmi ya había sido objeto de una investigación administrativa por su asistencia al Hospital San Roque. En septiembre de 2025, el Ministerio de Salud dispuso un sumario luego de que se registraran 80 inasistencias entre febrero y mayo de 2024, según informó Entre Ríos Ahora. Aquella medida había quedado plasmada en el decreto Nº 2.061, fechado el 13 de agosto de ese año.
En ese expediente, el área de Liquidaciones del Ministerio de Salud calculó en $4.828.767,90 el monto correspondiente a los días no trabajados e indicó que debía descontarse de los haberes del profesional en cuotas mensuales que no superaran el 20% de su salario. Se trató de una actuación anterior y distinta del sumario dispuesto mediante el decreto Nº 2.564.
Gelmi también había ocupado cargos en el Ministerio de Salud provincial. Entre sus antecedentes como funcionario, se desempeñó como coordinador de Residencias Médicas y estuvo al frente de la Dirección de Atención Médica, cargo del que fue desplazado en 2007, de acuerdo con la información publicada por Entre Ríos Ahora.