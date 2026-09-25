El riesgo país volvió a subir y superó los 600 puntos por primera vez desde abril

El Riesgo País argentino superó este viernes 25 de septiembre la barrera de los 600 puntos básicos y alcanzó su valor más alto en cinco meses. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a 602 unidades durante la rueda financiera, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos y un escenario internacional de mayores rendimientos para la deuda estadounidense.

La suba se produjo al promediar la jornada, cuando los títulos públicos argentinos registraban pérdidas de hasta el 1,7% en algunos casos. El retroceso en sus cotizaciones elevó los rendimientos exigidos por los inversores y volvió a ampliar el diferencial respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El registro de 602 puntos no se observaba desde comienzos de abril, cuando el indicador había alcanzado niveles cercanos a las 610 unidades. La tendencia de las últimas jornadas también refleja un deterioro semanal cercano a los 70 puntos básicos, después de que el viernes anterior cerrara en 524.

Por qué volvió a subir el riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los títulos soberanos de una economía y el de los bonos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia. Cuanto mayor es esa brecha, más elevada resulta la tasa adicional que demandan los inversores para financiar al país.

En este caso, los 602 puntos equivalen a una sobretasa de 6,02 puntos porcentuales respecto de los títulos de referencia. El indicador no representa por sí solo la tasa total a la que podría endeudarse la Argentina, pero constituye una referencia para evaluar sus condiciones de acceso al financiamiento internacional.

La situación también se desarrolla en un escenario externo de mayores costos financieros. El rendimiento del bono estadounidense a diez años superó el 5% durante la semana, un movimiento que agregó presión sobre los mercados de deuda. En paralelo, los títulos argentinos continuaron perdiendo valor, lo que se reflejó en el aumento del riesgo soberano.

El impacto sobre el financiamiento argentino

El actual nivel del riesgo país complica la posibilidad de que el Estado nacional coloque nueva deuda voluntaria en los mercados internacionales a tasas compatibles con su programa financiero. La evolución de los bonos resulta especialmente relevante para evaluar las condiciones de una eventual refinanciación de vencimientos.

Durante su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron que el Gobierno mantendrá su programa económico. También aseguraron que cuentan con recursos para afrontar los compromisos de deuda pública.

Sin embargo, esas declaraciones no modificaron la tendencia negativa de los títulos durante las últimas ruedas. Los operadores continúan siguiendo la evolución de las reservas, las necesidades de financiamiento y los indicadores de actividad, además del escenario internacional, para evaluar las condiciones de la deuda argentina.

También caían las acciones argentinas

El comportamiento negativo no se limitó a los bonos. Durante la rueda de este viernes, el índice S&P Merval retrocedía alrededor del 0,9%, mientras que los certificados de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADR, mostraban una mayoría de bajas.

La evolución de los activos financieros se produjo después de varias jornadas de pérdidas en el mercado local. El jueves, el riesgo país había cerrado en 578 puntos, por lo que el avance hasta las 602 unidades representó una nueva aceleración de la tendencia alcista.

Los movimientos se registraban durante el desarrollo de las operaciones, por lo que las cotizaciones todavía podían modificarse antes del cierre. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos, la atención del mercado permanece concentrada en el comportamiento de los bonos y en el costo de financiamiento que enfrenta la Argentina.