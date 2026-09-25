RIGI: autorizaron nuevas importaciones con beneficios para un megaproyecto de cobre, oro y plata

La Secretaría de Minería autorizó al proyecto Vicuña a incorporar 66 posiciones arancelarias a su listado de importaciones bajo la franquicia prevista por el RIGI.
El Gobierno nacional autorizó al proyecto minero Vicuña a modificar su listado de mercaderías habilitadas para ser importadas bajo la franquicia prevista por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La modificación incorporó 66 posiciones arancelarias solicitadas por la empresa.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Minería, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a Vicuña Argentina SA, responsable del proyecto que contempla la explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. La resolución publicada ahora no representa la incorporación del proyecto al RIGI, ya que esa aprobación había sido otorgada mediante la Resolución 1154 del Ministerio de Economía, del 28 de julio de 2026.
Vicuña había solicitado el 14 de septiembre incorporar 66 posiciones arancelarias de mercaderías al listado autorizado para importar mediante la franquicia establecida en el artículo 190 de la Ley 27.742.
Según consta en los fundamentos de la resolución, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino determinó que, de las 66 posiciones declaradas, 59 corresponden a bienes de capital y siete a bienes de informática y telecomunicaciones.
Tras el análisis de la Dirección de Inversiones Mineras, la Secretaría consideró procedente aceptar la modificación y autorizó la sustitución del listado de mercaderías originalmente aprobado por el nuevo inventario presentado por la compañía.
El megaproyecto de cobre, oro y plata
El proyecto Vicuña había sido aprobado dentro del RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, correspondiente al sector Minería y al subsector de minerales de primera y segunda categoría, con exclusión del potasio y el litio.
Su objeto comprende la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata provenientes de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en San Juan.
La iniciativa también incluye la exploración de las concesiones mineras que integran el proyecto y el desarrollo de la infraestructura necesaria para llevar adelante su ejecución.
ARCA deberá aplicar los incentivos
La Secretaría de Minería ordenó además comunicar la decisión a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que aplique los incentivos tributarios y aduaneros previstos en el RIGI sobre los bienes incluidos en el nuevo listado.
La franquicia contemplada en el artículo 190 de la Ley Bases forma parte del esquema aduanero previsto para los proyectos adheridos al régimen. La resolución de este viernes se limitó específicamente a autorizar la sustitución del listado de bienes correspondiente al proyecto Vicuña.