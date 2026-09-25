AGMER debate la oferta salarial del Gobierno y definirá su respuesta este viernes

REDACCIÓN ELONCE
AGMER debate la propuesta salarial del Gobierno provincial en un Congreso Extraordinario. La oferta contempla un 3,5% para septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. La resolución se conocería durante la tarde.
El Congreso Extraordinario de AGMER debate la propuesta salarial del Gobierno provincial y definirá este viernes la respuesta del gremio docente. La discusión se realiza luego de las asambleas resolutivas desarrolladas en los 17 departamentos y seccionales de Entre Ríos.
La propuesta puesta a consideración contempla un incremento del 3,5% para septiembre, 1,5% para noviembre y 2% para diciembre. Los porcentajes fueron analizados previamente por afiliados y docentes de distintos niveles y modalidades.
Manuel Gómez, secretario general de AGMER Seccional Paraná, explicó a Elonce que los mandatos surgidos de esas instancias serán sintetizados en el Congreso. "El resultado de todo ese debate será volcado en horas de la tarde con lo que vamos a definir en el colectivo docente", señaló.
Cuestionamientos por el poder adquisitivo
Gómez sostuvo que desde el sindicato consideran que la propuesta se encuentra alejada de las necesidades salariales de los trabajadores. La valoración forma parte de la posición expresada por el dirigente mientras el Congreso todavía se encuentra deliberando.
"Venimos de un año muy difícil, en un primer semestre donde los docentes y los trabajadores de la educación han perdido un poder de compra importante", afirmó. Además, mencionó el impacto que tienen los aumentos de alimentos, servicios y combustible sobre los ingresos.
El secretario general de la seccional Paraná aseguró que existe preocupación por la situación salarial y planteó que los docentes esperan porcentajes que permitan recuperar capacidad de compra.
La resolución se conocería por la tarde
Respecto de la continuidad de la negociación, Gómez indicó que todavía no está fijada una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. Los próximos pasos dependerán de lo que resuelva el Congreso.
"Instamos al diálogo, a que tanto el Gobierno provincial, el gobernador y sus funcionarios busquen alternativas", expresó el dirigente. También manifestó preocupación por los recursos destinados a educación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
El Congreso no tiene un horario determinado de finalización. Una vez concluida la deliberación, AGMER comunicará institucionalmente la resolución adoptada y definirá cómo continuará la negociación salarial.